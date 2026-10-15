Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения опухолей пищевода и головы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат "Нимоланцим" для лечения ряда злокачественных новообразований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Международное непатентованное наименование лекарства – "Нимотузумаб". Держателем регистрационного удостоверения выступает российская фармацевтическая компания АО "Ланцет".

По данным министерства, препарат предназначен для взрослых пациентов. Его можно применять при опухолях пищевода, головы и шеи, а также при отдельных видах злокачественных опухолей головного мозга.

Ранее министерство зарегистрировало вакцину "Аллергарда" для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. Препарат относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии и создан на основе рекомбинантного генно-инженерного антигена.

Вакцина предназначена для пациентов с аллергией на пыльцу березы, у которых также может возникать перекрестная пищевая аллергия.