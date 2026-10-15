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15 октября, 11:13

Шоу-бизнес

Актриса Хилари Суонк объявила о третьей беременности

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/hilaryswank

Голливудская актриса Хилари Суонк станет мамой в третий раз. Об этом она сообщила, опубликовав видео в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ролике актриса танцует в темноте вместе с супругом – предпринимателем Филипом Шнайдером – и детьми-двойняшками Омом и Айей. Семья украсила одежду светящимися палочками. У Суонк заметен округлившийся живот. Она намекнула, что находится на седьмом месяце беременности.

"Многие спрашивали о моем следующем проекте. Так вот, этот выйдет в декабре", – подписала публикацию актриса.

Суонк замужем за Шнайдером с 2018 года. О первой беременности она объявила в октябре 2022 года, а в апреле 2023-го родила двойняшек – сына и дочь. В соцсетях она призналась, что это было непросто, но "мальчик и девочка стоили того".

Ранее пополнение произошло в семье актрисы Кейли Куоко и Тома Пелфри – у пары родилась вторая дочь. Девочка появилась на свет 12 октября. Родители назвали ее Филомена Кармин Боби Пелфри.

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