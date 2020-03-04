Новые аттракционы откроют в "Острове мечты" в течение одного-двух месяцев

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Голографическое шоу и новые аттракционы в парке "Остров мечты" откроются через один-два месяца. Об этом сообщил председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.

"В течение одного-двух месяцев мы запустим голографическое шоу "Маугли в стране динозавров", горку "Полет в тоннеле", аттракционы "Отель Трансильвания" и "Библиотека Снежной королевы", – сказал Муцоев Агентству "Москва".

Он добавил, что на данный момент специалисты продолжают работу над созданием аттракциона "На крыльях ветра".

"Там очень сложный контент. За то время, пока мы задумали его появление, технологии шагнули вперед, и мы решили сделать видеоконтент более качественным, в формате 4К, мирового уровня. Тем более его делает голливудская компания Prana Studios, которая участвовала в создании сериала "Игра престолов" и фильма "Парк Юрского периода", – сказал Муцоев.

Парк "Остров мечты" располагается на 100 гектарах. Он поделен на несколько частей: тематический и ландшафтный парки, городской променад с пешеходными галереями, магазинами и кафетериями. Посетителям предлагается возможность "побывать" на улицах Барселоны, Беверли-Хиллз, Лондона, Рима.

Добраться до парка можно на общественном транспорте – в пешей доступности от него располагаются станция метро "Технопарк" и ЗИЛ МЦК. Также до "Острова мечты" можно доехать наземным транспортом.

Вход на территорию городского променада и в ландшафтную зону бесплатный. Билеты необходимы только при посещении тематического парка.

Ранее сообщалось, что парк "Острова мечты" изменил часы работы. Теперь комплекс будет закрываться ежедневно в 22:00. Ранее он работал до полуночи в пятницу и в выходные дни.

24 февраля Сергей Собянин заявил о готовности "Острова мечты" к приему гостей. Через три дня градоначальник и Владимир Путин открыли развлекательный комплекс.

Всего за первые два дня в комплексе побывало 150 тысяч человек. Также в день открытия развлекательного парка в нем состоялась первая свадебная церемония.