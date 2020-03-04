"Остров мечты" предлагает гостям посетить девять сказочных миров

Фото: Москва 24

Гостям парка развлечений "Остров мечты" предлагают посетить девять сказочных миров. Каждый из них посвящен героям известных мультфильмов – "Снежной королеве", "Смурфикам", "Маугли", "Черепашкам-ниндзя" и другим.

Отмечается, что в каждой зоне предусмотрены различные развлечения, гостям доступны свыше 20 аттракционов. Помимо этого любой желающий может принять участие в захватывающих шоу и встречах с любимыми персонажами.

Кроме того, на территории парка действуют сувенирные лавки, кинозалы, кафе и фуд-траки, где можно полакомиться мороженым, сладкой ватой и хот-догами.

В целом "Остров мечты" расположился на 100 гектарах. Он поделен на несколько частей: тематический и ландшафтный парки, городской променад с пешеходными галереями, магазинами и кафетериями. Посетителям предлагается возможность "побывать" на улицах Барселоны, Беверли-Хиллз, Лондона, Рима. Помимо прочего на территории воссозданы такие объекты, как Колизей, "Дом Костей", московская площадь.

Добраться до парка можно на общественном транспорте – в пешей доступности от него располагаются станция метро "Технопарк" и ЗИЛ МЦК. Также до "Острова мечты" можно доехать наземным транспортом.

Уточняется, что вход на территорию городского променада и в ландшафтную зону бесплатный. Билеты необходимы только при посещении тематического парка.

Ранее сообщалось, что парк "Острова мечты" изменил часы работы. Теперь комплекс будет закрываться ежедневно в 22:00. Ранее он работал до полуночи в пятницу и в выходные дни.

24 февраля Сергей Собянин заявил о готовности "Острова мечты" к приему гостей. Через три дня градоначальник и Владимир Путин открыли развлекательный комплекс. На мероприятие были приглашены воспитанников детских домов.

Всего за первые два дня в комплексе побывало 150 тысяч человек. Также в день открытия развлекательного парка в нем состоялась первая свадебная церемония.