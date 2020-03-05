Туристические автобусы пустят до "Острова мечты" из шести городов

Фото: Москва 24

Жители шести городов – Владимира, Рязани, Тулы, Калуги, Твери и Ярославля – смогут добраться до "Острова мечты" на туристических автобусах. Маршруты запустят 7 марта.

Автобусы будут курсировать по выходным и праздничным дням. Бесплатный проезд будет предоставляться по распечатанному или электронному билету в тематический парк и документу, удостоверяющему личность.

Забронировать место в автобусе можно, написав письмо по электронному адресу ticket@dreamshuttle.ru сразу после покупки билета. В письме необходимо указать дату и город отправления, ФИО пассажира, контактный телефон и данные документа.

Как отметил гендиректор холдинговой компании "Остров мечты" Денис Тетерин, это будет удобно для семей с детьми, которые смогут добраться до парка, минуя пересадки, вокзалы и метро.

Автобусы класса Setra до парка будут отправляться в 9 часов утра с автовокзалов, в обратном направлении автобусы будут ездить в тот же день в 18:00.

Мобильное приложение для посетителей парка планируют запустить в апреле. "Думаю, что с минимальным набором возможностей приложение мы запустим через месяц, а потом постепенно будем добавлять обновления", – рассказал председатель совета директоров ХК "Остров мечты" Амиран Муцоев.

Также планируется увеличить втрое количество касс – до 12. Большой поток посетителей обращается в кассы, несмотря на то что есть возможность приобретать электронные билеты на сайте.