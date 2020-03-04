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12:43

В парке "Остров мечты" увеличат втрое количество касс

город парки

Фото: Москва 24

В парке "Остров мечты" увеличат втрое количество касс – до 12, сообщил Агентству "Москва" председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.

Он отметил, что большой поток посетителей обращается в кассы, несмотря на то что есть возможность приобретать электронные билеты на сайте.

Для удобства все пункты продажи билетов переместят ближе к тематическому парку.

Ранее парк скорректировал график своей работы. Теперь комплекс будет закрываться ежедневно в 22:00. Ранее "Остров мечты" работал до полуночи в пятницу и по выходным.

Тематический развлекательный парк "Остров мечты" построили в Нагатинской пойме. 27 февраля его открыли Сергей Собянин и Владимир Путин. На мероприятие пригласили воспитанников детских домов. Один из которых обратился к Путину с просьбой вернуть его родственникам.

Для посетителей "Остров мечты" открыли 29 февраля. За первые два дня в комплексе побывало 150 тысяч человек. В день открытия развлекательного парка в нем состоялась первая свадебная церемония.

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