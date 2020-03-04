Мобильное приложение "Остров мечты" могут запустить в апреле

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Мобильное приложение для посетителей парка "Остров мечты" планируют запустить в апреле. Предполагается, что в нем будет не только информационная часть, сообщил председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.

"Основная задача – чтобы, выходя из тематического парка, человек оставался в этой атмосфере, общался, находил друзей, играл с ними в игры, мы даже хотим создать детские чаты. Думаю, что с минимальным набором возможностей приложение мы запустим через месяц, а потом постепенно будем добавлять обновления", – приводит слова Муцоева Агентство "Москва".

Также он сообщил, что в парке увеличат втрое количество касс – до 12. По его словам, большой поток посетителей обращается в кассы, несмотря на то что есть возможность приобретать электронные билеты на сайте.

Ранее парк скорректировал график своей работы. Теперь комплекс будет закрываться ежедневно в 22:00. Ранее "Остров мечты" работал до полуночи в пятницу и по выходным.

Тематический развлекательный парк "Остров мечты" построили в Нагатинской пойме. 27 февраля его открыли Сергей Собянин и Владимир Путин. На мероприятие пригласили воспитанников детских домов. Один из которых обратился к Путину с просьбой вернуть его родственникам.

Для посетителей "Остров мечты" открыли 29 февраля. За первые два дня в комплексе побывало 150 тысяч человек. В день открытия развлекательного парка в нем состоялась первая свадебная церемония.

Добраться до парка можно на общественном транспорте – в пешей доступности от него располагаются станция метро "Технопарк" и ЗИЛ МЦК. Также до "Острова мечты" можно доехать наземным транспортом.