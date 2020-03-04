Мобильное приложение "Остров мечты" могут запустить в апреле

13:40
Фото: Москва 24
Мобильное приложение для посетителей парка "Остров мечты" планируют запустить в апреле. Предполагается, что в нем будет не только информационная часть, сообщил председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
"Основная задача – чтобы, выходя из тематического парка, человек оставался в этой атмосфере, общался, находил друзей, играл с ними в игры, мы даже хотим создать детские чаты. Думаю, что с минимальным набором возможностей приложение мы запустим через месяц, а потом постепенно будем добавлять обновления", – приводит слова Муцоева Агентство "Москва".
Также он сообщил, что в парке увеличат втрое количество касс – до 12. По его словам, большой поток посетителей обращается в кассы, несмотря на то что есть возможность приобретать электронные билеты на сайте.
Ранее парк скорректировал график своей работы. Теперь комплекс будет закрываться ежедневно в 22:00. Ранее "Остров мечты" работал до полуночи в пятницу и по выходным.
Тематический развлекательный парк "Остров мечты" построили в Нагатинской пойме. 27 февраля его открыли Сергей Собянин и Владимир Путин. На мероприятие пригласили воспитанников детских домов. Один из которых обратился к Путину с просьбой вернуть его родственникам.
Для посетителей "Остров мечты" открыли 29 февраля. За первые два дня в комплексе побывало 150 тысяч человек. В день открытия развлекательного парка в нем состоялась первая свадебная церемония.
Добраться до парка можно на общественном транспорте – в пешей доступности от него располагаются станция метро "Технопарк" и ЗИЛ МЦК. Также до "Острова мечты" можно доехать наземным транспортом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: