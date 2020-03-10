Семья мальчика, попросившего Путина вернуть его к родным, сможет забирать его на выходные

Фото: Москва 24
Мальчик, ранее обращавшийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть его к родным, сможет посещать семью в выходные и праздничные дни, передает Агентство "Москва" заявление департамента труда и социальной защиты населения города.
Как рассказали в ведомстве, у ребенка нет родителей, с прошлой осени он проживает в социальном учреждении. До этого мальчик жил с бабушкой, однако в семье был ряд объективных проблем, уточнили в пресс-службе.
"Крестному отцу мальчика, который ранее обратился к президенту РФ с просьбой вернуться к бабушке, разрешили забирать ребенка на гостевой режим", – добавили в департаменте.
В настоящий момент решается вопрос, связанный с обучением, социализацией ребенка. Кроме того, с ним работают психологи.
Ранее стало известно, что воспитанник столичного детского дома был одним из первых посетителей парка развлечений "Остров мечты". Ему удалось пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора мальчик поделился с главой государства ситуацией, произошедшей с ним.
По словам ребенка, он очень хочет вернуться к бабушке, проживающей в Москве. Один из помощников Путина записал контактные данные ребенка. Оказалось, что ребенок остался сиротой после смерти родителей, его бабушке уже за 70 лет.
В последнее время у внука и бабушки были проблемы, которые не удавалось решить. В результате сироту передали в соцучреждение. Друг семьи говорил, что готов оформить опеку.
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