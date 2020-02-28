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Москва 24

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Общество

18:33

Друг семьи мальчика, который обратился к Путину, готов оформить опеку

общество

Фото: Москва 24

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала, что оформить опеку над ребенком, который обратился к Путину с просьбой вернуть его к родным, может друг семьи, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что в настоящий момент найден человек, который близко дружил с семьей мальчика. Он готов оформить гостевой режим, который позволит ему забирать ребенка к себе на выходные.

"Сейчас мы нашли, что у них есть друг семьи, который очень близок с ребенком, был другом мамы, папы, он не чужой человек, и мальчик считает его родным. И сейчас он собрал документы. Пока на гостевой режим, это быстро оформляется, а потом, в дальнейшем, мы надеемся, что это будет оформлено и на опеку", – сказала Ярославская.

Она добавила, что в настоящий момент поддерживается общение как с ребенком, так и с его бабушкой. Ранее стало известно, что департамент труда и соцзащиты населения поможет бабушке оформить опеку над мальчиком. В настоящий момент ребенок проживает в центре содействия семейному воспитанию.

Мальчик обратился к Владимиру Путину с просьбой вернуть его к родным во время открытия тематического развлекательного парка "Остров мечты". На мероприятие пригласили воспитанников детских домов.

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