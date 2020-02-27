Бабушке воспитанника детдома в Москве, обратившемуся к Путину, помогут оформить опеку

Департамент труда и соцзащиты населения поможет с оформлением опеки бабушке мальчика, который обратился к Владимиру Путину с просьбой вернуть его к родным.
Как сообщили в департаменте, мальчик проживает в центре содействия семейному воспитанию, а сотрудники соцзащиты находятся с бабушкой в постоянном контакте.
"Он сирота, последнее время жил с бабушкой, но в семье были большие объективные сложности, с которыми не удавалось справиться семье и органам опеки в течение нескольких лет. С октября прошлого года ребенок живет в нашем учреждении. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы решить сложности, связанные с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием мальчика. С ним и бабушкой работают психологи и специалисты соцзащиты. Как только будет возможно, мы незамедлительно обратимся в суд для того, чтобы помочь бабушке оформить опеку", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мальчик общался с бабушкой регулярно: они встречаются не реже двух-трех раз в неделю.
В свою очередь, детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская также готова помочь мальчику, сообщает ТАСС. Она сообщила, что мальчик регулярно видится с бабушкой.
"Для того чтобы взять его под опеку, нужно сделать определенные действия и собрать документы. Бабушка этим занимается, но ребенок хочет быстрее, но все равно мы должны понимать, что есть процедура", – отметила Ярославская.
Ранее ребенок встретился с президентом России Владимиром Путиным во время посещения детьми из детских домов открывшегося парка "Остров мечты". Он попросил главу государства вернуть его к бабушке.
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