Почти 90% посетителей высоко оценили парк развлечений "Остров мечты"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большинство посетителей "Острова мечты" высоко оценили парк развлечений. Согласно исследованию центра "Инсомар", пятерки и четверки развлекательному комплексу поставили 87% гостей.

Наивысшую оценку "Острову мечты" поставили 54%. Хорошим комплекс посчитали 33% посетителей. Среднюю оценку дали 9%. Не понравился "Остров мечты" лишь 3%. Еще 8% затруднились с оценкой.

Треть посетителей парка – это гости столицы, которые приехали посмотреть на "Остров мечты" издалека. 63% посетителей – это семьи с детьми. 95% респондентов уверены, что такие парки развлечений нужны Москве.

По словам экспертов, оценки развлекательному комплексу могут быть еще выше. Произойдет это, когда исчезнут естественные шероховатости первых дней работы, откроются все магазины, аттракционы и анимационные программы.

Тематический развлекательный парк "Остров мечты" построили в Нагатинской пойме. 27 февраля его открыли Сергей Собянин и Владимир Путин. На мероприятие пригласили воспитанников детских домов, один из которых обратился к Путину с просьбой вернуть его родственникам.

Для посетителей "Остров мечты" открыли 29 февраля. За первые два дня в комплексе побывало 150 тысяч человек. В день открытия развлекательного парка в нем состоялась первая свадебная церемония.

Добраться до парка можно на общественном транспорте – в пешей доступности от него располагаются станция метро "Технопарк" и ЗИЛ МЦК. Также до "Острова мечты" можно доехать наземным транспортом.