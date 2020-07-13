"Остров мечты" открыл предпродажу билетов по сниженной цене

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тематический парк "Остров мечты" запустил предпродажу билетов со скидками, по цене от 1 600 рублей, сообщили в пресс-службе парка.

В стоимость билета в тематический парк входит посещение всех его развлечений, в том числе более 20 аттракционов, шоу-программ и интерактивных развлечений в течение дня, не выходя с территории парка.

Стандартные категории билетов на будние дни можно будет купить по цене 1 800 рублей за взрослый билет (с 10 лет) вместо 2 600 и 1 600 рублей за детский билет (до 10 лет) вместо 2 200 рублей.

В выходные и праздничные дни билеты стандартной категории будут стоить 2 300 рублей за взрослый билет вместо 2 900 и 1 900 рублей за детский вместо 2 600.

Дети ростом до 90 сантиметров смогут посетить парк бесплатно. Билеты с опцией экспресс-входа на аттракционы по укороченной очереди также будут доступны со скидкой.

В выходные дни можно приобрести семейный билет. Стоимость на двух взрослых и ребенка составит 5 500 рублей вместо 7 400. Билет на двух взрослых и двух детей обойдется в 7 400 рублей вместо 8 400.

Многодетные семьи, инвалиды, ветераны и пенсионеры смогут посетить "Остров мечты" в будние дни за 1 500 рублей вместо 2 200, в выходные и праздничные дни – за 1 900. Льготные категории билетов возможно приобрести только в кассах на территории парка, стандартные – только в терминалах или на сайте.

Парк аттракционов "Остров мечты" снова откроется для посетителей с 18 июля. Работа возобновится с определенными ограничениями – на шоу-программах изменится рассадка, а на большей части аттракционов сократят число посадочных мест.