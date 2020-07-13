"Остров мечты" открыл предпродажу билетов по сниженной цене

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тематический парк "Остров мечты" запустил предпродажу билетов со скидками, по цене от 1 600 рублей, сообщили в пресс-службе парка.
В стоимость билета в тематический парк входит посещение всех его развлечений, в том числе более 20 аттракционов, шоу-программ и интерактивных развлечений в течение дня, не выходя с территории парка.
Стандартные категории билетов на будние дни можно будет купить по цене 1 800 рублей за взрослый билет (с 10 лет) вместо 2 600 и 1 600 рублей за детский билет (до 10 лет) вместо 2 200 рублей.
В выходные и праздничные дни билеты стандартной категории будут стоить 2 300 рублей за взрослый билет вместо 2 900 и 1 900 рублей за детский вместо 2 600.
Дети ростом до 90 сантиметров смогут посетить парк бесплатно. Билеты с опцией экспресс-входа на аттракционы по укороченной очереди также будут доступны со скидкой.
В выходные дни можно приобрести семейный билет. Стоимость на двух взрослых и ребенка составит 5 500 рублей вместо 7 400. Билет на двух взрослых и двух детей обойдется в 7 400 рублей вместо 8 400.
Многодетные семьи, инвалиды, ветераны и пенсионеры смогут посетить "Остров мечты" в будние дни за 1 500 рублей вместо 2 200, в выходные и праздничные дни – за 1 900. Льготные категории билетов возможно приобрести только в кассах на территории парка, стандартные – только в терминалах или на сайте.
Парк аттракционов "Остров мечты" снова откроется для посетителей с 18 июля. Работа возобновится с определенными ограничениями – на шоу-программах изменится рассадка, а на большей части аттракционов сократят число посадочных мест.
Названа дата открытия парка "Остров Мечты"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: