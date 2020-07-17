Новые развлечения для детей представят в парке "Остров мечты"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тематический парк "Остров мечты" пополнился новыми развлечениями для детей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса аттракционов.
Так, в тематической зоне "Гонка мечты" появился аттракцион "Час пик". Принимать посетителей здесь начнут с 18 июля. Дети смогут прокатиться на 10 автомобилях, из которых 5 выполнены в форме спортивных машин, а еще 5 – в виде драконов.
Электромобили оборудованы мягкими бортиками и ремнями безопасности. Площадь детского автодрома составляет 216 квадратных метров.
В тематической зоне "Сказочная деревня" оборудуют игровую площадку "Буратино". Ее главной особенностью станет сухой бассейн и пять киосков с призовыми играми.
Кроме того, дети смогут принять участие в групповых играх с мягкими подарками от "Острова мечты". На данный момент в парке развлечений открыты 20 аттракционов, 5 из которых экстремальные. Для посетителей также проводятся шоу-программы и интерактивные мультимедиасобытия.
Ранее тематический парк "Остров мечты" запустил предпродажу билетов со скидками от 1 600 рублей. Один билет дает право на посещение всех площадок комплекса.
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