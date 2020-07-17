Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

14:40

Новые развлечения для детей представят в парке "Остров мечты"

город досуг культура

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тематический парк "Остров мечты" пополнился новыми развлечениями для детей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса аттракционов.

Так, в тематической зоне "Гонка мечты" появился аттракцион "Час пик". Принимать посетителей здесь начнут с 18 июля. Дети смогут прокатиться на 10 автомобилях, из которых 5 выполнены в форме спортивных машин, а еще 5 – в виде драконов.

Электромобили оборудованы мягкими бортиками и ремнями безопасности. Площадь детского автодрома составляет 216 квадратных метров.

В тематической зоне "Сказочная деревня" оборудуют игровую площадку "Буратино". Ее главной особенностью станет сухой бассейн и пять киосков с призовыми играми.

Кроме того, дети смогут принять участие в групповых играх с мягкими подарками от "Острова мечты". На данный момент в парке развлечений открыты 20 аттракционов, 5 из которых экстремальные. Для посетителей также проводятся шоу-программы и интерактивные мультимедиасобытия.

Ранее тематический парк "Остров мечты" запустил предпродажу билетов со скидками от 1 600 рублей. Один билет дает право на посещение всех площадок комплекса.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать