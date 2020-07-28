Проект #Москвастобой расскажет, где отдохнуть с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
В проекте #Москвастобой обновили раздел "Детям", в котором можно узнать, куда сводить ребенка, чтобы удивить его. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Специально для проекта #Москвастобой крупнейший в Европе крытый всесезонный тематический парк развлечений "Остров мечты" составил подборку своих лучших аттракционов. Для детей и их родителей доступны девять тематических зон, более 20 захватывающих аттракционов, городской променад с магазинами, ресторанами и кафе, а также ландшафтный парк площадью 44 гектара с фонтанами, цветами, шезлонгами и детскими площадками", – говорится в сообщении.
В материале уточняется, что в парке "Сказка" можно посетить крупнейший динопарк в столице, этнокультурные комплексы "Хаски-лэнд" и "Альпака-парк", музей НЛО, 3D-лабиринт "Сказочный лес" и многое другое. Для посетителей работают более 50 аттракционов и площадок.
В детском парке "Кидзания" есть самолет, которым можно научиться управлять, школа секретных агентов, горно-металлургический комплекс и многое другое. С разными ремеслами дети могут познакомиться в городе профессий "КидБург".
Кроме того, в разделе "Дети" можно найти познавательные материалы, среди которых образовательные видеоролики, онлайн-чтения популярных книг для детей и сказок.
Также на медиаплатформе #Москвастобой появились подборки, посвященные водным видам спорта. Там можно узнать о вейксерфинге, сапсерфинге, бассейнах под открытым небом и других вариантах активного отдыха в столице.
На портале москвастобой.рф опубликована подборка из пяти мест, где обучают сапсерфингу, предоставляют напрокат необходимое оборудование и делают фотосессии. Также там можно найти материалы о вейксерфинге, в том числе подборку адресов, где учат ловить волну с нуля или помогают усовершенствовать свои навыки.
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