Проект #Москвастобой подготовил подборки о водных видах спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На медиаплатформе #Москвастобой появились подборки, посвященные водным видам спорта.
Там можно узнать о вейксерфинге, сапсерфинге, бассейнах под открытым небом и других вариантах активного отдыха в столице, передает портал мэра и правительства Москвы.
На портале москвастобой.рф опубликована подборка из пяти мест, где обучают сапсерфингу, предоставляют напрокат необходимое оборудование и делают фотосессии.
Также там можно найти материалы о вейксерфинге, в том числе подборку адресов, где учат ловить волну с нуля или помогают усовершенствовать свои навыки.
Кроме того, на сайте размещено интервью с Ксенией Наумовой, призером чемпионата мира по вейксерфингу, в котором спортсменка даст советы начинающим.
Помимо прочего, #Москвастобой расскажет о бассейнах под открытым небом, где можно заняться аэробикой, йогой и дайвингом.
Ранее проект #Москвастобой подготовил авторские веломаршруты, несколько из которых посвящены различным архитектурным стилям, например авангарду или модерну.
#Москвастобой – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа от комитета по туризму города Москвы. На портале можно посмотреть театральные постановки и мастер-классы.
"Это наш город": проект #Москвастобой подготовил авторские веломаршруты
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