Проект #Москвастобой подготовил подборки о водных видах спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На медиаплатформе #Москвастобой появились подборки, посвященные водным видам спорта.

Там можно узнать о вейксерфинге, сапсерфинге, бассейнах под открытым небом и других вариантах активного отдыха в столице, передает портал мэра и правительства Москвы.

На портале москвастобой.рф опубликована подборка из пяти мест, где обучают сапсерфингу, предоставляют напрокат необходимое оборудование и делают фотосессии.

Также там можно найти материалы о вейксерфинге, в том числе подборку адресов, где учат ловить волну с нуля или помогают усовершенствовать свои навыки.

Кроме того, на сайте размещено интервью с Ксенией Наумовой, призером чемпионата мира по вейксерфингу, в котором спортсменка даст советы начинающим.

Помимо прочего, #Москвастобой расскажет о бассейнах под открытым небом, где можно заняться аэробикой, йогой и дайвингом.

Ранее проект #Москвастобой подготовил авторские веломаршруты, несколько из которых посвящены различным архитектурным стилям, например авангарду или модерну.

#Москвастобой – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа от комитета по туризму города Москвы. На портале можно посмотреть театральные постановки и мастер-классы.