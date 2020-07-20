Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проект #Москвастобой подготовил авторские веломаршруты, несколько из которых посвящены различным архитектурным стилям, например авангарду или модерну. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На сайте проекта можно найти оригинальные и тематические веломаршруты. Они понравятся поклонникам творчества Михаила Булгакова или тем, кого привлекают тайны и легенды Москвы.

Веломаршрут вдоль набережных позволит полюбоваться живописными видами центра города, а маршрут "Обновленная Москва" покажет наиболее современные и благоустроенные уголки столицы. Прокатиться можно и по веломаршруту "Как за городом, но в Москве", который проложен по природным зонам столицы.

Все желающие смогут составить подробный план своего путешествия и узнать больше о каждой точке маршрута.

Кроме того, в разделе "Велосипед" можно посмотреть интервью, посвященные велоспорту в столице. Тренеры, спортсмены, экскурсоводы рассказывают об особенностях велокультуры и делятся полезными советами для начинающих и опытных велосипедистов.

Ранее в онлайн-проекте #Москвастобой появились авторские маршруты от профессиональных тренеров.

Новые материалы доступны на медиаплатформе москвастобой.рф в специальном разделе "Бег". Пользователи могут выбрать любой маршрут из 10 предложенных. В частности, для москвичей подготовили маршруты "Три московские стены" и "Хамовники". В первом случае маршрут проложен мимо Белгородской, Китайгородской и Кремлевской стен.

Проект #Москвастобой – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа от комитета по туризму города Москвы. Он предоставляет пользователям доступ к виртуальному посещению экскурсий, театральных постановок, мастер-классов и модных показов.

К проекту уже присоединились Третьяковская галерея, Государственный музей имени Пушкина, музей современного искусства "Гараж", Еврейский музей и центр толерантности, центр "Космонавтика и авиация", центр "Слово" на ВДНХ и другие учреждения.

