Открылась англоязычная версия онлайн-проекта #Москвастобой

08:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Открылась англоязычная версия проекта #Москвастобой – #Moscowwithyou. Теперь зарубежным пользователям доступно изучение российской столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, с момента запуска проекта сайт посетили около миллиона раз.
"Всего там опубликовано больше 500 видеоматериалов: онлайн-экскурсии, мастер-классы, лекции, театральные постановки и зарисовки и многое другое. Несколько десятков экскурсий от государственных и московских музеев уже доступны на английском языке", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Так, среди культурных площадок, чьи онлайн-туры переведены на английский язык, – ГМИИ имени Пушкина, музеи ВДНХ, Музей космонавтики, Московский планетарий, Еврейский музей и центр толерантности, московский музей современного искусства "Гараж", Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма.
Для англоязычных пользователей доступно более 50 экскурсий, говорится в сообщении. Как уточняется, их количество будет постепенно увеличиваться.
Планируется, что в скором времени появятся видеотуры по знаковым местам столицы и метрополитену, организованные совместно с Музеем Москвы. Они позволят всем желающим исследовать город и узнать интересные факты об одном из самых красивых метрополитенов в мире.
Также на сайте проекта есть экскурсии, которые полностью озвучены на английском языке, например, экскурсия по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" от Третьяковской галереи, "Ракеты и как они летают" от Музея космонавтики, обзорная экскурсия по Московскому зоопарку и экскурсии по улицам города.
Проект – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа от комитета по туризму города Москвы. Он предоставляет пользователям доступ к виртуальному посещению экскурсий, театральных постановок, мастер-классов и модных показов.
Ранее сообщалось, что на онлайн-платформе культурного проекта #Москвастобой стартовала программа "Школа устойчивого образа жизни".
В рамках проекта пользователям расскажут об экологии, окружающем мире, климатических проблемах, развитии инклюзивной среды и многом другом.
Сайт проекта #Москвастобой теперь доступен по новому адресу
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