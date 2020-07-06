Открылась англоязычная версия онлайн-проекта #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открылась англоязычная версия проекта #Москвастобой – #Moscowwithyou. Теперь зарубежным пользователям доступно изучение российской столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, с момента запуска проекта сайт посетили около миллиона раз.

"Всего там опубликовано больше 500 видеоматериалов: онлайн-экскурсии, мастер-классы, лекции, театральные постановки и зарисовки и многое другое. Несколько десятков экскурсий от государственных и московских музеев уже доступны на английском языке", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Так, среди культурных площадок, чьи онлайн-туры переведены на английский язык, – ГМИИ имени Пушкина, музеи ВДНХ, Музей космонавтики, Московский планетарий, Еврейский музей и центр толерантности, московский музей современного искусства "Гараж", Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма.

Для англоязычных пользователей доступно более 50 экскурсий, говорится в сообщении. Как уточняется, их количество будет постепенно увеличиваться.

Планируется, что в скором времени появятся видеотуры по знаковым местам столицы и метрополитену, организованные совместно с Музеем Москвы. Они позволят всем желающим исследовать город и узнать интересные факты об одном из самых красивых метрополитенов в мире.

Также на сайте проекта есть экскурсии, которые полностью озвучены на английском языке, например, экскурсия по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" от Третьяковской галереи, "Ракеты и как они летают" от Музея космонавтики, обзорная экскурсия по Московскому зоопарку и экскурсии по улицам города.

Проект – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа от комитета по туризму города Москвы. Он предоставляет пользователям доступ к виртуальному посещению экскурсий, театральных постановок, мастер-классов и модных показов.

Ранее сообщалось, что на онлайн-платформе культурного проекта #Москвастобой стартовала программа "Школа устойчивого образа жизни".

В рамках проекта пользователям расскажут об экологии, окружающем мире, климатических проблемах, развитии инклюзивной среды и многом другом.

