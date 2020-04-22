"Союзмультфильм" присоединился к проекту #Москвастобой

Фото: кадр из мультфильма "Ежик в тумане"/Режиссер Юрий Норштейн. 1975 год
К культурному проекту #Москвастобой присоединилась киностудия "Союзмультфильм". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В настоящий момент в разделе "Дома с "Союзмультфильмом" доступны две подборки. В первую вошли 100 лучших мультфильмов, в том числе "Винни Пух", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "Малыш и Карлсон" и другие известные картины.
Вторая подборка "Союзмульткарантин" включает в себя более 60 работ российских аниматоров для взрослых и детей. В ней представлены ленты "Урок плавания" Татьяны Окружновой, "Белоснежье" Ирины Эльшанской, "Три сестры" Светланы Андриановой, "Кокоша" Татьяны Мошковой и другие. Некоторые мультфильмы покажут зрителям впервые.
Помимо этого, "Союзмультфильм" представил серию видеороликов от лица героев советских мультфильмов о важности оставаться дома и беречь себя, своих близких.
"Вынужденное нахождение дома – непростое испытание не только для взрослых, но и для детей. Раздел “Союзмультфильма” поможет родителям разнообразить день ребенка", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Проект #Москвастобой – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа от комитета по туризму города Москвы. Он предоставляет пользователям доступ к виртуальному посещению экскурсий, театральных постановок, мастер-классов и модных показов.
К проекту уже присоединились Третьяковская галерея, Государственный музей имени Пушкина, музей современного искусства "Гараж", Еврейский музей и центр толерантности, центр "Космонавтика и авиация", центр "Слово" на ВДНХ и другие учреждения.
"Это наш город": в проекте #Москвастобой появилась новая площадка
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