Столичные музеи объединили в онлайн-проект "#Москвастобой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице запустили онлайн-проект "#Москвастобой", который позволит горожанам познакомиться с экспозициями музеев, а также посетить виртуальные экскурсии. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Столичный комитет по туризму вместе с культурными площадками города запустил специальный онлайн-проект "#Москвастобой". С его помощью можно ознакомиться с постоянными и временными экспозициями различных музеев онлайн, изучать отдельные картины и узнавать больше об искусстве", – говорится в сообщении.

Все желающие смогут посетить виртуальную экскурсию по Третьяковской галерее, Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина, музею современного искусства "Гараж", музею-заповеднику "Царицыно", Еврейскому музею и центру толерантности. К проекту также присоединились Московский зоопарк и Московский планетарий. В ближайшее время можно будет посетить виртуальные экскурсии Музея Москвы, Гостиного двора, ЦВЗ "Манеж" и других площадок.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, сайт проекта будут постоянно пополнять.

"Помимо виртуальных экскурсий, будут онлайн-лекции, литературные чтения и другие форматы. В дальнейшем экскурсии переведут на английский язык", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

В материале говорится, что Новая Третьяковка предлагает встретиться с персонажами русских сказок на онлайн-экскурсии по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

В разделе музея современного искусства "Гараж" можно посмотреть онлайн-экскурсию по выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985". Авторская онлайн-экскурсия директора Музея русского импрессионизма Юлии Петровой расскажет о развитии импрессионизма в России. Также можно посетить онлайн-экскурсию "Юрий Анненков. Революция за дверью" по масштабной выставке работ выдающегося художника.

Еврейский музей и центр толерантности представит тематическую экскурсию по экспозиции "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост".

Сколько времени длится полет на орбиту, как космонавты готовятся к полету, а также многое другое можно узнать в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

Изучить историю кириллической письменности можно в центре славянской письменности "Слово".

Также всех желающих приглашают на авторскую онлайн-прогулку с директором музея-заповедника "Царицыно" Елизаветой Фокиной, во время которой она расскажет об истории построек комплекса, его архитектуре, флоре и фауне парка.

Ранее столичные театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса.

Так, в МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры будут делиться со зрителями своей жизнью вне театра.

Театр "Практика" анонсировал спектакль мастерской Кудряшова "Созвездия". А "Современник" запустил антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов".

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.