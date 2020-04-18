Цирк на проспекте Вернадского присоединился к проекту #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На сайте онлайн-проекта #Москвастобой появился раздел, посвященный Большому московскому государственному цирку на проспекте Вернадского. Организация приурочила присоединение к проекту ко Всемирному дню цирка, передает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что зрители уже могут насладиться постановками "Царевна Несмеяна", автором идеи которой выступил Аскольд Запашный, и "SиSтема". Первая история создана по мотивам русской народной сказки, а вторая погружает зрителей в мир цифровых технологий.
"Зрители увидят летающие мотоциклы, парящие в воздухе велосипеды, а также тигров и львов", – говорится в сообщении.
Новая онлайн-площадка #Москвастобой позволяет виртуально посетить интересные экскурсии, послушать лекции и увидеть различные представления. К проекту присоединились уже более 30 культурных площадок.
Ранее портал "Узнай Москву" подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой. Задания посвящены истории расширения Тверской улицы и Китайгородской стены. Сообщалось, что рассматривать городские памятники и улицы, а также изучать их историю можно в одноименном мобильном приложении.
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