Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве проходит онлайн-марафон "День наследия – 2020", посвященный архитектуре, реставрации и сохранению культурного наследия. Мероприятие проводится в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Ежегодно в честь праздника в столице проходят Дни исторического и культурного наследия. Это масштабная программа с выставками, лекциями и экскурсиями по знаменитым зданиям. В этом году все события перенесли в онлайн-формат. Москвичей ждет культурно-образовательный марафон", – сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, отметив, что марафон проводится 18 апреля с 10.30 до 21.45.
В рамках виртуального мероприятия горожанам предлагают совершить онлайн-прогулки по столичным особнякам и узнать, как реставрируют исторические здания в других городах Европы.
Кроме того, участники могут послушать лекцию о советском конструктивизме и принять участие в тематических мастер-классах.
В частности, в рамках марафона жители столицы узнают о проведении первого в истории города краеведческого диктанта, а также смогут побывать на "экскурсии" по особняку Александры Дерожинской в Кропоткинском переулке, который был возведен в стиле модерн в 1900-х.
Также москвичам покажут, как из черной и белой бумаги сделать аппликацию в виде копии фрагмента римской мозаики II–III веков нашей эры.
Ранее портал "Узнай Москву" подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой. Задания посвящены истории расширения Тверской улицы и Китайгородской стены. Сообщалось, что рассматривать городские памятники и улицы, а также изучать их историю можно в одноименном мобильном приложении.
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