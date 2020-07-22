Москвастобой расскажет о работе аэропорта Шереметьево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Проект #Москвастобой подготовил видеоролики, рассказывающие об истории и особенностях работы столичного аэропорта Шереметьево. Все желающие смогут найти лекции об искусстве, связанные с темой авиации, документальный фильм о воздушной гавани и другие материалы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что для пользователей подготовили виртуальную прогулку по терминалам и залам, а также обзорную видеоэкскурсию по основной экспозиции музея истории Шереметьево. Москвичи смогут посмотреть такие экспонаты, как первый генеральный план и знамя предприятия, исторические авиа- и метеоприборы, эксклюзивные фото.
Также всем желающим доступна запись серии онлайн-экскурсий, которые провели сотрудники различных служб аэропорта.
Ранее сообщалось об открытии англоязычной версии проекта #Москвастобой – #Moscowwithyou. Теперь зарубежным пользователям доступно изучение российской столицы. Так, среди культурных площадок, чьи онлайн-туры переведены на английский язык, – ГМИИ имени Пушкина, музеи ВДНХ, Музей космонавтики, Московский планетарий, Еврейский музей и центр толерантности, московский музей современного искусства "Гараж", Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма. Для англоязычных пользователей доступно более 50 экскурсий, говорится в сообщении.
Сайт проекта #Москвастобой теперь доступен по новому адресу
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