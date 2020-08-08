Тарзанки в Москве: где можно прокатиться с ветерком

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тарзанки для детей и тех, кто постарше, можно найти в парках Москвы, благоустроенных по программе "Мой район". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так "традиционные" тарзанки, напоминающие дикарские, можно найти в сквере у Дома культуры "Онежский" в Головинском районе. Она представляет собой канатную ленту с подвижным блоком, к которому подвешивается место для посадки. Ее длина порядка 30 метров, она рассчитана на детей от 7 до 14 лет.

Подобные конструкции располагаются в Бабушкинском, Джамгаровском, Ивановском, Делегатском парках, а также в парке "Красногвардейские пруды" и в парке Света.

Немного измененный вид имеют тарзанки в парках "Филатов луг", "Садовники", "Ходынское поле" и парке 50-летия Октября. С одной из сторон конструкции имеют подножки, благодаря которым дети сами могут забираться на сидение. Также в парках "Ходынское поле" и 50-летия Октября тарзанки рассчитаны на одновременное катание двух детей. Минимальный возраст ребенка – 6 лет.

Для детей постарше – от 12 лет – тарзанка с подножкой длиной 20 метров есть в парке "Митино".

Тарзанка без сидения, но с вращающимся рулем, проходящая по стальной трубе, находится в парке "Ходынское поле".

Похожие аттракционы можно найти в сквере "Дубовая роща", парках имени Святослава Федорова и "Садовники».

В парке "Садовники" и сквере "Дубовая роща" установлены канатные комплексы, имитирующие рампы памп-треков. Прыжки как дети, так и взрослые могут совершать в крайних точках тарзанки, крепко взявшись за две ручки и разогнавшись на платформе.

Для самых маленьких игровые комплексы установлены в парке »Левобережный". Там имеются качели и балансиры, которые имитируют катание по канатной дороге.

При этом отмечается, что все тарзанки безопасны. Конструкции не позволят выскользнуть за пределы маршрута. Покрытие площадок, где установлены канатные комплексы, мягкое резиновое. Однако родителям все же стоит смотреть за детьми во время развлечений.

Ранее экстремальную воздушную трассу открыли на Воробьевых горах. Троллей Zipline протягивается от смотровой площадки до спортивного кластера "Лужники".