На Воробьевых горах запустили воздушную трассу Zipline

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экстремальная воздушная трасса открылась на Воробевых горах. Троллей Zipline протягивается от смотровой площадки до спортивного кластера "Лужники". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что для посетителей аттракцион будет доступен с 8 августа.

"Открывается еще один этап в развитии Воробьевых гор. Очень хорошо, что это мероприятие и транспортное, и спортивное. Проект, который построен полностью на деньги частных инвесторов. Правительство Москвы здесь помогало инфраструктурой, давало специальную ставку на аренду земли. Объект получил все необходимые разрешения и сертификацию государственных органов", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Изображение: Москва 24

Заммэра также подчеркнул, что аттракцион прошел соответствующую проверку на безопасность. Проект Zipline сможет пропускать от 40 до 60 человек в час. Его длина составляет 700 метров с перепадом в 50 метров. Максимальная скорость составит 60 километров в час. Так "пролететь" на Москвой-рекой можно будет за одну минуту.

Ранее Сергей Собянин пригласил жителей столицы в "Москвариум" на ВДНХ, который будет отмечать юбилей с 5 по 9 августа.