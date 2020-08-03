Воздушная трасса на Воробьевых горах откроется 8 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Воздушная трасса на Воробьевых горах Zipline Skypark Moscow станет доступной для посетителей с 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса "Воробьевы горы".

"Это второй совместный проект новозеландской компании AJHackettInternational и российского бренда Skypark в рамках проекта реконструкции спортивно-развлекательного центра "Воробьевы горы", – отмечается в сообщении.

Известно, что троллей Zipline протягивается от смотровой площадки Воробьевых гор до спортивного кластера "Лужники". Длина трассы составляет 700 метров, перепад высоты – 50 метров. Максимальная скорость движения может составить 60 километров в час.

Строительство объекта стартовало в 2019 году. Для посетителей, кроме аттракционов, будут доступны сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе.

Ранее стало известно, что создание открытой части парка развлечений "Остров мечты" с аттракционами планируют начать зимой. На данный момент прорабатываются вопросы с партнерами и производителями.