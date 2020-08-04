Сергей Собянин пригласил жителей столицы на юбилей "Москвариума"

10:52
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин пригласил жителей столицы в "Москвариум" на ВДНХ, который будет отмечать юбилей с 5 по 9 августа. Об этом он написал в своем личном блоге.
"После нескольких недель вынужденного простоя "Москвариум" снова принимает гостей. Пока в Москве не так много туристов – самое время сходить туда с детьми. Особенно если вы там еще не бывали", – написал мэр.
Глава города рассказал, что в "Москвариуме" регулярно происходит пополнение. За пять лет там родилось более двух тысяч новых жителей, среди которых рыбы, амфибии, рептилии, кошачьи акулы, медузы, рыбы-пинагоры, скаты-хвостоколы и другие. Всего там обитают около 12 тысяч подводных животных.
"Москвариум" сегодня – один из главных аттракционов Москвы. За пять лет его посетило более 8,5 миллиона москвичей и гостей столицы <...> И если раньше молодые москвичи, влюбленные в обитателей моря, должны были искать дело по душе далеко от родного дома, то теперь многие из них могут остаться в Москве. Это тоже очень важно", – отметил Собянин.
Мэр добавил, что за пять лет работы "Москвариума" было дано более двух тысяч водных шоу. В океанариуме работают более 500 специалистов, в том числе аквариумисты, ихтиологи, водолазы, тренеры морских животных, ветеринары и другие. По словам Собянина, самым знаковым событием для океанариума стало открытие в 2016 году Центра плавания с дельфинами.
Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ с 5 по 9 августа проведет в честь своего юбилея праздник. Посетителей будут встречать аниматоры в костюмах морских обитателей. В эти дни в "Москвариуме" также будут проходить показательные кормления обитателей центра.
Посетители смогут увидеть открытые тренировки, а также познакомиться со звездными дайверами. В программу юбилея "Москвариума" также войдут бесплатные мастер-классы и тематическая фотовыставка. В честь праздника посетителям также покажут нового обитателя центра – пантерного хамелеона.
Экскурсия по "Москвариуму"
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