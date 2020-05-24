"Москвариум" опубликовал видео с черепахи от первого лица

Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Москвариум" опубликовал в соцсетях видеосюжет, снятый с панциря морской черепахи Барбарис.
Он приурочен к Всемирному дню черепахи, который отмечается 23 мая, передает портал мэра и правительства Москвы.
Для проведения подводной съемки к животному прикрепили небольшую легкую камеру, которая не сковывает движения.
На видео запечатлен подводный мир главного морского аквариума и показано путешествие от первого лица.
Ранее в Сети появилось видео, на котором атаковал на ветеринара в попытке спасти друга-пса от прививки.