"Москвариум" опубликовал видео с черепахи от первого лица

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Москвариум" опубликовал в соцсетях видеосюжет, снятый с панциря морской черепахи Барбарис.

Он приурочен к Всемирному дню черепахи, который отмечается 23 мая, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для проведения подводной съемки к животному прикрепили небольшую легкую камеру, которая не сковывает движения.

На видео запечатлен подводный мир главного морского аквариума и показано путешествие от первого лица.

Ранее в Сети появилось видео, на котором атаковал на ветеринара в попытке спасти друга-пса от прививки.