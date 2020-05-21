Кот напал на ветеринара в попытке спасти пса от прививки

Видео: youtube.com/3W-News

В Сети появилось видео из ветеринарной клиники в Перу, на котором запечатлено нападение кота на ветеринара.

Как пишет издание Daily Star, инцидент произошел, когда врач делал прививку собаке. На кадрах видно, что собака лежит на столе, а хозяйка придерживает питомца.

В этот момент кот, который находится в соседнем помещении без переноски и наблюдал за происходящим через прозрачное стекло, ворвался в процедурную и атаковал медика.

Не ожидавший нападения врач вскрикнул от неожиданности и схватился за место укуса. В сообщении отмечается, что животные принадлежат одному хозяину.

Пользователи соцсетей уже окрестили животных лучшими друзьями навсегда, а также назвали кота героем.

Российские вирусологи ранее заявили, что коты наиболее восприимчивы к коронавирусу, поэтому могут стать перспективной моделью для тестирования вакцин.