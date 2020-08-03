Юбилей "Москвариума" отпразднуют с 5 по 9 августа на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Юбилей центра океанографии и морской биологии "Москвариум" отпразднуют на ВДНХ с 5 по 9 августа, сообщает пресс-служба паркового комплекса.
Посетителей будут встречать аниматоры в костюмах морских обитателей. В эти дни в "Москвариуме" также будут проходить показательные кормления обитателей центра. Посетители смогут увидеть открытые тренировки, а также познакомиться со звездными дайверами.
В программу юбилея "Москвариума" также войдут бесплатные мастер-классы и тематическая фотовыставка. В честь праздника посетителям также покажут нового обитателя центра – пантерного хамелеона.
"Эта рептилия встречается преимущественно на острове Мадагаскар. Тело хамелеона окрашено в различные оттенки синего, черного и зеленого с яркими пятнами желтого, розового, оранжевого и красного цветов. В длину он достигает всего 30 сантиметров", – рассказали в пресс-службе ВДНХ.
Там добавили, что имя ему еще не дали. Его смогут предложить подписчики страницы "Москвариума" в Instagram. Поиск имени пантерного хамелеона начнется с 3 августа.
Ранее на ВДНХ открылся VR-кинотеатр 360MAX. В нем желающие смогут следить за развитием VR-технологий. Посетителям покажут лучшие фильмы, которые сняты в этом формате.
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