Пятый сезон образовательного проекта "Знание. ВДНХ" стартует 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На главной выставке страны 1 августа стартует пятый летний сезон программы "Знание. ВДНХ", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это крупнейший бесплатный культурно-образовательный проект городского масштаба – за три месяца для гостей ВДНХ проведут около 150 мероприятий.
Как рассказали в пресс-службе выставки, в этом году из-за ограничений на проведение массовых мероприятий старт программы отложили, но это не сказалось на ее продолжительности и количестве запланированных мероприятий.
"В нынешнем сезоне проекта "Знание. ВДНХ" взрослых и юных гостей выставки ждут уже полюбившиеся многим циклы бесплатных лекций об искусстве, литературе, моде и психологии, музыкальные спектакли и литературные встречи. А новинкой программы станут динамические шоу-игры на свежем воздухе", – говорится в сообщении.
Основной площадкой проекта традиционно станет павильон "Рабочий и колхозница". В его лектории пройдут творческие встречи с актерами, музыкантами и писателями, лекции, а также спектакли для детей и взрослых.
Также мероприятия будут проходить в центре славянской письменности "Слово" (павильон № 58), "Доме ремесел" (павильон № 47), Доме культуры (павильон № 84) и центре "Космонавтика и авиация" (павильон № 34).
Программа образовательного городского проекта откроется 1 августа – в день 81-летия ВДНХ. В течение дня желающие смогут поучаствовать в активной шоу-игре FlatLand, разработанной по мотивам "Монополии".
Также гостей выставки в этот день ждет музыкальный спектакль под названием "Сказки со всего света", лекция из цикла "Подготовка людей к полетам в дальний космос и первый в этом году летний музыкальный концерт. Подробнее с программой можно ознакомиться на mos.ru.
1 и 2 августа ВДНХ будет отмечать свой день рождения. Праздничные мероприятия пройдут на всей территории выставки.
В частности, 1 августа пройдет Второй Московский хендбайк-парад в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии примут участие маломобильные граждане в возрасте от 16 лет. Все необходимое для участия, в том числе хендбайки, для участников предоставит фонд помощи и соцадаптации инвалидов "Качество жизни".
Мероприятие начнется в 12:00 на Северной петле справа от Центральной аллеи ВДНХ. Маршрут, протяженность которого составит 5,5 километра, пройдет по Кольцевой дороге до Южной петли.
"Это наш город": москвичей пригласили отметить день рождения ВДНХ 1 и 2 августа
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