Пятый сезон образовательного проекта "Знание. ВДНХ" стартует 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На главной выставке страны 1 августа стартует пятый летний сезон программы "Знание. ВДНХ", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это крупнейший бесплатный культурно-образовательный проект городского масштаба – за три месяца для гостей ВДНХ проведут около 150 мероприятий.

Как рассказали в пресс-службе выставки, в этом году из-за ограничений на проведение массовых мероприятий старт программы отложили, но это не сказалось на ее продолжительности и количестве запланированных мероприятий.

"В нынешнем сезоне проекта "Знание. ВДНХ" взрослых и юных гостей выставки ждут уже полюбившиеся многим циклы бесплатных лекций об искусстве, литературе, моде и психологии, музыкальные спектакли и литературные встречи. А новинкой программы станут динамические шоу-игры на свежем воздухе", – говорится в сообщении.

Основной площадкой проекта традиционно станет павильон "Рабочий и колхозница". В его лектории пройдут творческие встречи с актерами, музыкантами и писателями, лекции, а также спектакли для детей и взрослых.

Также мероприятия будут проходить в центре славянской письменности "Слово" (павильон № 58), "Доме ремесел" (павильон № 47), Доме культуры (павильон № 84) и центре "Космонавтика и авиация" (павильон № 34).

Программа образовательного городского проекта откроется 1 августа – в день 81-летия ВДНХ. В течение дня желающие смогут поучаствовать в активной шоу-игре FlatLand, разработанной по мотивам "Монополии".

Также гостей выставки в этот день ждет музыкальный спектакль под названием "Сказки со всего света", лекция из цикла "Подготовка людей к полетам в дальний космос и первый в этом году летний музыкальный концерт. Подробнее с программой можно ознакомиться на mos.ru.

1 и 2 августа ВДНХ будет отмечать свой день рождения. Праздничные мероприятия пройдут на всей территории выставки.

В частности, 1 августа пройдет Второй Московский хендбайк-парад в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии примут участие маломобильные граждане в возрасте от 16 лет. Все необходимое для участия, в том числе хендбайки, для участников предоставит фонд помощи и соцадаптации инвалидов "Качество жизни".

Мероприятие начнется в 12:00 на Северной петле справа от Центральной аллеи ВДНХ. Маршрут, протяженность которого составит 5,5 километра, пройдет по Кольцевой дороге до Южной петли.

