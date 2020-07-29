Московский хендбайк-парад пройдет на ВДНХ 1 августа

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Второй Московский хендбайк-парад в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет на ВДНХ в субботу, 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ВДНХ".
"Хендбайк-парад, организованный в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет на ВДНХ уже второй раз. Среди участников – как профессионалы, так и спортсмены-любители", – говорится в сообщении.
Хендбайк-парад пройдет в рамках социального проекта "Доступное движение". В мероприятии примут участие маломобильные граждане в возрасте от 16 лет. Все необходимое для участия, в том числе хендбайки, для участников предоставит фонд помощи и соцадаптации инвалидов "Качество жизни".
Мероприятие начнется в 12:00 на Северной петле справа от Центральной аллеи ВДНХ. Маршрут, протяженность которого составит 5,5 километра, пройдет по Кольцевой дороге до Южной петли.
Хендбайки – трехколесные велосипеды, приводимые в действие руками. Транспорт используется для передвижения зачастую инвалидами для реабилитации и поддержания формы.
На ВДНХ работает социальный пункт проката транспорта, воспользоваться бесплатной услугой могут люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры. Сервис работает с пятницы по воскресенье до 30 сентября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: