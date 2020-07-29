Московский хендбайк-парад пройдет на ВДНХ 1 августа

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Второй Московский хендбайк-парад в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет на ВДНХ в субботу, 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ВДНХ".

"Хендбайк-парад, организованный в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет на ВДНХ уже второй раз. Среди участников – как профессионалы, так и спортсмены-любители", – говорится в сообщении.

Хендбайк-парад пройдет в рамках социального проекта "Доступное движение". В мероприятии примут участие маломобильные граждане в возрасте от 16 лет. Все необходимое для участия, в том числе хендбайки, для участников предоставит фонд помощи и соцадаптации инвалидов "Качество жизни".

Мероприятие начнется в 12:00 на Северной петле справа от Центральной аллеи ВДНХ. Маршрут, протяженность которого составит 5,5 километра, пройдет по Кольцевой дороге до Южной петли.

Хендбайки – трехколесные велосипеды, приводимые в действие руками. Транспорт используется для передвижения зачастую инвалидами для реабилитации и поддержания формы.

На ВДНХ работает социальный пункт проката транспорта, воспользоваться бесплатной услугой могут люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры. Сервис работает с пятницы по воскресенье до 30 сентября.

