В Мосприроде подготовили специальные веломаршруты в городских парках

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Специалисты "Мосприроды" подготовили маршруты велодорожек на природных территориях столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Каждый из путей подробно описан, так что посетители смогут выбрать подходящий вариант. Есть дорожки как с асфальтированным покрытием, так и обычные лесные тропинки. Маршруты подойдут не только опытным, но и начинающим велосипедистам.
В частности, в Бирюлевском дендропарке организовали велодорожки "Ароматы мира" и "Ракета". По велодорожке "По пересеченной местности" можно проехать в Бирюлевском лесопарке. Веломаршрут "Озорные белочки" начинается от входа в зону отдыха "Тропарево", доходит до улицы Академика Бакулева, огибает реку Очаковку и пролегает вдоль улицы Островитянова.
Веломаршрут "Коньковский ручей" проходит в Битцевском лесу. Велодорожка "Долина реки Битца" находится на территории зоны отдыха "Битца". Кроме того, веломаршруты подготовлены в парках "Кузьминки-Люблино", "Измайлово", "Покровское-Стрешнево" и "Проектный" (планируемый к созданию фаунистический заказник "Долгие пруды").
В "Сокольниках" 12-километровая велодорожка проложена через центральные площадки, лес, большой розарий и Собачий пруд. По пути можно бесплатно помыть велосипед. А велодорожка длиной 2,5 километра есть в парке "Ходынское поле". Она позволит прокатиться по липовым аллеям и холмам, мимо сухого фонтана и арт-объекта "Зеркальный лабиринт".
В парке "Северное Тушино" можно проехать мимо порта Северного речного вокзала и Химкинского водохранилища. Протяженность дорожки – 3,2 километра, на всем маршруте установлены велопарковки и киоски с водой.
Проект #Москвастобой организовал авторские веломаршруты, несколько из которых посвящены различным архитектурным стилям, среди них авангард или модерн. Веломаршрут вдоль набережных позволит полюбоваться живописными видами центра города, а маршрут "Обновленная Москва" покажет самые современные и благоустроенные уголки столицы. Прокатиться можно по веломаршруту "Как за городом, но в Москве", который проложен по природным зонам.
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