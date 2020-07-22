Число пользователей городского велопроката выросло в столице в два раза за месяц

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Городским велопрокатом стали пользоваться в два раза больше людей за последний месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
"Количество пользователей городским велопрокатом выросло почти в два раза за один месяц", – заявил Ликсутов на семинаре "Общественный транспорт после COVID-19 – текущие и будущие проблемы. Переосмысление наших городов".
Он напомнил, что в столице стоимость аренды велосипеда снизили почти на 30%. Ликсутов подчеркнул, что москвичам доступны почти 6 тысяч велосипедов. Ликсутов отметил, что столичные власти прилагают большие усилия для обеспечения всех пассажиров надежным и удобным транспортом.
Ранее стало известно, что с начала июля москвичи воспользовались велопрокатом свыше 570 тысяч раз. По сравнению с прошлогодним показателем количество поездок выросло в 1,5 раза.
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