Москвичи совершили более 570 тысяч поездок на городских велосипедах с начала июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители столицы совершили более 570 тысяч поездок на городских велосипедах с начала июля, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Столичный велопрокат начал работать с 10 апреля. Первое время воспользоваться им могли только волонтеры и курьеры. С 1 июня это ограничение полностью снято.

Сейчас в распоряжении москвичей около шести тысяч велосипедов, работает 570 станций. До конца года будут запущены не менее 629 станций.

Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. Современные городские веломаршруты связывают целые районы и поселения. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.

Этот маршрут связал между собой восемь районов, среди которых – Хамовники, Арбат, Мещанский, Красносельский, Таганский, Басманный, Тверской и Пресненский. Он отличается наличием отдельной велополосы с дорожными знаками и безопасной разметкой.

Веломаршрут обустроен и вдоль улицы Большой Никитской. Она соединила между собой Центральный выставочный зал "Манеж" и Садовое кольцо. Проехать на велосипеде можно и по Пятницкой улице. С Большой Ордынки имеется поворот на Люсиновскую улицу. Таким образом можно добраться до Даниловского района из центра.

Кроме того, на велосипеде можно без проблем проехать вдоль Крымской набережной и Парка Горького, мимо Воробьевых гор и Мосфильмовского пруда. Данный веломаршрут позволит добраться до Якиманки, Гагаринского района, Дорогомилова и Раменок.