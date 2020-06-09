Велогонщик рекомендовал ездить на велосипеде 30–40 минут в день

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Езда на велосипеде по 30–40 минут в день поможет оставаться в хорошей физической форме, рассказал трековый велогонщик, чемпион мира и Европы, бронзовый олимпийский призер Денис Дмитриев.

По его словам, этот вид спорта является хорошей кардионагрузкой. Он подчеркнул, что даже 20 минут езды на велосипеде принесут пользу.

"Если выезжаете как минимум на 40 минут, то советую взять с собой питьевую воду. Тем более сейчас, когда наконец пришла жара в Москву. Пить следует как можно больше: во время жары вы будете обильно потеть, влага начнет постепенно уходить из организма", – рассказал Дмитриев Агентству "Москва".

Также он напомнил о необходимости проверить техническое состояние велосипеда и надеть шлем перед поездкой.

"Очень много случаев, когда шлемы действительно спасали людей, даже при падениях на маленьких скоростях", – подчеркнул спортсмен.

Дмитриев рассказал и о боли в коленях, которая может возникнуть после поездки.

"Дело в том, что у многих очень низко сидят седла. Нога должна быть почти прямая, согнута немного", – добавил Дмитриев.

В этом сезоне для горожан будет доступно около 6 тысяч велосипедов на 629 станциях. Во время езды на велосипеде необходимо носить перчатки и маску. После поездки следует обработать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Регулярно дезинфицировать велосипеды и самокаты будут операторы проката.