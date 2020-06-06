Безопасный фитнес. Как заниматься спортом в медицинской маске

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказывает, можно ли тренироваться в маске и опасно ли это для здоровья.

Несколько лет назад на рынке фитнес-услуг появились маски для тренировок. Внешне они чем-то напоминают шлем Дарта Вейдера из "Звездных войн" – только без шлема.

На самом деле это сложная по своему устройству маска, состоящая из неопрена, с тремя дыхательными клапанами и широкими ремнями для фиксации на голове. Производители позиционируют ее как устройство, занимаясь в котором человек развивает следующие качества:

повышение силовой и аэробной выносливости;

увеличение объема легких и тренировка диафрагмы;

увеличение эффективности использования организмом кислорода;

увеличение умственной концентрации;

оздоровление дыхательной, нервной и кровеносной систем.

По сути, тренировка в такой маске имитирует нахождение в высокогорье, где значительно меньше кислорода. Но для поднятия на такие высоты необходимо не только хорошее здоровье, но и специальная, длительная подготовка. В том числе требуется несколько недель постепенного подъема, чтобы организм адаптировался к условиям с пониженным содержанием кислорода – иначе человек может не покорить вершину, а в худшем случае – погибнуть.

При этом основной тезис производителя устройства – "будь сильнее противников".



Можно сделать вывод, что этот гаджет актуален только для людей с серьезными спортивными амбициями, но никак не для тех, кто пришел в клуб подкачать пресс или немного похудеть.



Более того, в аннотации к маске четко прописано, при каких заболеваниях заниматься в ней категорически нельзя: это и гипертония, и заболевания органов дыхания, острые инфекционные заболевания, а также наличие донорских органов. Неудивительно, что устройство не пользовалось особой популярностью даже среди серьезно занимающихся посетителей фитнес-клубов. Тренировки в помещениях и так снижают качество воздуха – организм по умолчанию испытывает дополнительный стресс.

Сейчас же мы попали в ситуацию, когда занятия в маске – мера вынужденная. Возникает вопрос: а не опасно ли тренироваться в них, учитывая сказанное выше? Давайте разбираться.

Для начала нужно понять, что марлевая, одноразовая или тканевая маски не могут создать такое сопротивление для ваших легких, какое создают фитнес-маски. Значит, бояться недостатка кислорода не стоит. Однако это не означает, что "перекрывать" нормальное дыхание во время тренировок допустимо. Поясню – речь идет именно о тренировках на улице, которые в Москве разрешили проводить до девяти утра.

Благодаря тому, что вы занимаетесь на свежем воздухе, в маске будет не так дискомфортно, как было бы в зале. Но это касается только нагрузок низкой интенсивности, когда потребность в кислороде на время упражнений не сильно увеличивается. Такими занятиями могут быть йога, пилатес, стрейчинг, катание в легком темпе на велосипеде, роликах и так далее.

Но если вы предпочитаете более интенсивные занятия, особенно с акцентом на результат, то лучше найти максимально уединенное место, чтобы иметь возможность периодически снимать маску или не надевать ее вообще. Это касается кроссфита, бега – особенно на большие дистанции, любых видов единоборств, норвежской ходьбы, интенсивной езды на велосипеде и даже прыжков на скакалке.

Подводим итоги.



Если вы считаете, что сейчас находиться на улице без маски нежелательно, но хотите регулярно тренироваться, снижайте интенсивность и продолжительность тренировок. Обязательно прекращайте занятия, если почувствуете головокружение, тошноту или головную боль – все эти признаки будут указывать на нехватку кислорода.



Еще один важный момент. Если вы занимаетесь в одноразовой маске, она должна быть новой. Если используете многоразовую – обработайте ее специальным образом. Ведь на маске оседают частицы грязи, пыльцы, а также разная микрофлора. И при интенсивном дыхании, загрязненная, она становится не защитным фильтром, а скорее наоборот – источником инфекций, аллергенов и много другого.

Я категорически против тренировок по принципу "одно лечим, другое калечим". Ваше стремление к физическому развитию похвально, но он не должно идти вразрез со здравым смыслом. Любая тренировка должна быть нацелена на сохранение здоровья, поэтому отнеситесь максимально серьезно к вашим занятиям при определенных ограничениях.