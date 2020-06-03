Кто пойдет в фитнес-клубы после пандемии?

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский – о том, как будут работать фитнес-клубы после их официального открытия.

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С 1 июня в Москве принят новый пакет мер по снижению ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. В том числе теперь можно выходить на улицу для прогулок и занятий спортом. В последнем случае – строго до 9 утра.

Использовать уличные тренажеры и воркаут-площадки нельзя: через них может передаваться вирус. Но, если у вас есть свое личное оборудование, например гири, с ним вы совершенно спокойно можете заниматься на свежем воздухе. Правда, проснуться придется пораньше.

Самое главное – мы так или иначе возвращаемся к нормальной жизни. Правда, это возвращение пока не распространяется на салоны красоты и фитнес-клубы.

Я напомню: именно фитнес-индустрия была признана одной из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. И чем скорее клубы откроются, тем выше вероятность, что их владельцы смогут сохранить бизнес. Ведь большая часть заведений не выдержит такого длительного простоя.



Однако и после открытия у индустрии могут возникнуть проблемы.

Во-первых, за время кризиса многие постоянные клиенты конкретного клуба могли потерять работу либо значительную часть дохода. Это значит, что тратить деньги на покупку абонемента или персональные тренировки будут готовы далеко не все.

Во-вторых, и это наиболее вероятно, после открытия в этом году в клубы не придут люди, которые начинают тренироваться к пляжному сезону. Осознав, что такового в этом году может и не быть, они, скорее всего, перенесут свои тренировки на другой период – когда можно будет планировать отпуск.

В итоге фитнес-клубам будет очень сложно восстанавливать необходимый для нормального функционирования поток клиентов.

Но, может быть, все не так и страшно?

Лето – это всегда несезон для фитнес-клубов. В период отпусков общее количество клиентов во всех без исключения заведениях снижается до пятидесяти процентов. Львиная доля всех проданных абонементов и персональных тренировок приходится на осенний и весенний периоды – тогда клубы и пытаются максимально заработать.



Этим летом большинство людей так или иначе остаются в городе. Общий процент тех клиентов, кто никуда не поедет, существенно больше, чем в прошлом году. И тогда есть высокая вероятность, что они продолжат регулярно заниматься, если, конечно, у них осталась финансовая возможность посещать клуб. Благо время на это есть.

К слову, в городе останутся и тренеры. В летний период многие из них уезжали в отпуск, клуб терял клиентов, которые регулярно занимались именно с этими тренерами.

Кроме того, на пользу индустрии может сыграть и некий новый тренд на здоровье и тренировки в целом. Не секрет, что в период самоизоляции существенно вырос спрос на оборудование для домашних тренировок, на персональные онлайн-тренировки, марафоны и прочие похожие активности. Это связано именно с тем, что, постоянно находясь дома, у людей появились время и возможность начать заниматься фитнесом. Не все же к холодильнику бегать!

И для меня абсолютно очевидно, что большой процент людей, которые включили в свою жизнь регулярные занятия, точно отправится приобретать абонементы в фитнес-клубы, чтобы сохранить и улучшить свой результат.



Как известно, у каждой медали есть две стороны. Однако медаль может встать на ребро – и это уже будет новая, третья сторона, которая, вполне вероятно, внесет отдельный вклад в работу фитнес-клубов и их финансовое состояние.

Речь идет об ограничительных мерах, которые предложил Роспотребнадзор. Они заключаются в следующем: когда клубы откроют, одновременно в них сможет находиться не более 25 процентов занимающихся от максимальной загрузки клуба. Также есть ряд ограничений на одновременное нахождение людей в раздевалке и так далее. Такие меры объективно снизят поток клиентов, а значит, и прибыль клуба. Большой вопрос, выдержат ли владельцы заведений этот период.

Как бы то ни было, свет в конце тоннеля стал отчетливо виден. Неважно, хорошая там дорога или нет, главное, что она есть и рано или поздно выведет нас из самоизоляции и ограничительных мер.