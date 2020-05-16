Фитнес на свежем воздухе. Как организовать активный и полезный отдых на даче

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какими элементарными видами физической нагрузки можно разнообразить дачный отдых.



Дача – это не только шашлыки и крепкий, здоровый сон. Для многих это также грядки, теплицы и сбор урожая, а значит, умеренная физическая активность. Но если вы хотите сделать свой отдых еще более полезным для здоровья, то я рекомендую добавить дополнительную нагрузку, которая будут хороша для организма в целом, а также поможет похудеть.

Не буду изобретать новомодные упражнения и предлагать приседать с баклажкой воды или активно размахивать топором. Во-первых, потому, что не у всех есть дрова или канистры под рукой. А во-вторых, такие "упражнения" не так эффективны, как многие думают, да и подойти могут далеко не всем. Советую попробовать простые, знакомые с детства виды активности.



Ходьба или бег. Если вы ненатренированный человек или занимаетесь спортом эпизодически, для вас идеальным видом так называемой кардионагрузки будет ходьба в быстром темпе, норвежская ходьба или бег в легком темпе.



Это дозированно нагружает сердце, не создавая лишнего стресса, и при этом заставляет организм испытывать определенную нагрузку, полезную для здоровья.



Такая тренировка должна длиться от тридцати до шестидесяти минут. Важным условием является правильная обувь – это беговые кроссовки с мягкой, амортизирующей подошвой.

Плавание. Для многих дач характерно наличие водоема. И если купание в таковом не запрещено, то регулярное плавание будет отличным вариантом хорошей и полезной для здоровья нагрузки.

Единственное замечание: нужно все-таки плавать, а не лежать на надувном матрасе, лениво перебирая руками в воде. Тридцать минут интенсивного плавания – это полноценная тренировка. Оно, кстати, отлично подойдет людям с избыточной массой тела, так как в воде снижается нагрузка на суставы и позвоночник.

Правда, если вода еще не прогрелась, то людям незакаленным лучше подождать более теплых дней.



Скакалка. Универсальный, дешевый и очень эффективный снаряд. Пятнадцать минут занятий на скакалке равно тридцати минутам бега. Но помните, что такие занятия разрешены людям без проблем с суставами и позвоночником. Также отказаться от такого вида нагрузки придется при наличии сильного ожирения. Если ваш вес выше нормы на 20-30 килограммов – то вперед.



Средняя норма веса для мужчины составляет следующее число килограммов: высота роста минус 100. Для девушек – рост минут 110.



Катание на велосипеде. Один из лучших видов нагрузки, особенно когда нельзя или лень бегать, вредно прыгать на скакалке, а до ближайшего водоема еще нужно ехать. Час такого катания, даже в умеренном темпе, даст хорошую, дозированную нагрузку на сердце и будет способствовать снижению лишнего веса.

Бадминтон. На мой взгляд, один из лучших, динамичных и азартных видов физической нагрузки. У бадминтона много плюсов. Например, для него не нужно искать специальное игровое поле – достаточно любого свободного пространства. А во время игры вы получаете не только отличную аэробную нагрузку, но и великолепно развиваете мышцы всего корпуса и ног, а также мелкие мышцы-стабилизаторы. Бадминтон усиливает общий эффект от тренировок и, кроме того, развивает координацию.

Единственный минус – это легкий валанчик. При наличии ветра его сносит, и играть становится неудобно. Важны погодные условия.



Фрисби. Игра, которая знакома с детства далеко не всем, в отличие от бадминтона. Лично я открыл ее для себя буквально год назад, а до этого момента считал фрисби чем-то несерьезным или вообще игрой для собак.

На практике оказалось, что фрисби – это динамичная, интенсивная игра, которая не только заставляет активно побегать, но и развивает ловкость.

Футбол и баскетбол. Эти виды спорта являются одними из самых травмоопасных как из-за активной работы суставов, так и из-за столкновений, подкатов и прочих игровых тонкостей. Но если просто попинать или покидать мяч, то это будет более чем безопасно и эффективно с точки зрения физической нагрузки и здоровья. И, конечно, вы получите истинное удовольствие от, казалось бы, обычных игр.



Просто спросите себя, когда вы последний раз пробивали по воротам или забрасывали мяч в корзину. Я вот тоже не помню, но с удовольствием вспомню и поиграю.



Отдых на даче – действительно приятное времяпрепровождение. И в ваших силах сделать его по-настоящему полезным для здоровья, чтобы по возвращении на работу вы чувствовали прилив сил и бодрости, а не уныние и слабость.