Дачный ЗОЖ. Как сделать шашлыки полезными для здоровья

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как изменить традиционное дачное меню так, чтобы не навредить здоровью.



Многие люди всю самоизоляцию находились в городе, а вот на майские все же поехали на дачу. Там же планируют проводить и летние дни. А для дачи, как правило, характерно и определенное меню, которое не отличается изобилием полезных блюд и продуктов. Так как сделать традиционные дачные блюда более полезными? Давайте разбираться!

Любой человек, который хотя бы раз пытался похудеть, знает, что 70 процентов в достижении цели – правильная диета.



Но о какой диете может идти речь, когда для дачного рациона, как правило, используют преимущественно вредные продукты и напитки?



Это свинина и баранина, майонез и кетчуп, маринованные огурцы и помидоры, пиво, крепкий алкоголь, соки, газированные напитки, а также картошка, чипсы и сухари. Объективно весь перечень продуктов не просто нежелателен – он попадает в черный список. Уверен, читая эти строки, вы возмутитесь: мол, а что же есть, чтобы было вкусно, но при этом еще и полезно? Предлагаю варианты.



Шашлык. Да, свинина, как правило, – сочное мясо. Но при правильном мариновании сочным может стать и другое. Например, говядина или постные куски свинины/баранины. Помните, жирное мясо – это неизбежное повышение вредного холестерина, который провоцирует развитие проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, в том числе повышая риски инфарктов и инсультов. Если вы готовите курицу, то отдайте предпочтение куриным грудкам строго без кожицы. Если добавить определенные специи, то получается вкусный шашлык, но более полезный для здоровья.



Майонез. От него рекомендую отказаться полностью. Продукт очень калорийный за счет высокого содержания животных жиров, которые и повышают холестерин в крови. К тому же излишне жирная пища негативно сказывается на пищеварении в целом. Замените майонез соусами на основе нежирной сметаны с добавлением разных специй. Сейчас существует с десяток готовых рецептов таких соусов. Или придумайте свой собственный.

Кетчуп не такой вредный продукт, если он сделан из действительно натуральных ингредиентов без добавления крахмала и стабилизаторов. Как правило, это просто томатный соус, состав которого есть на каждой упаковке. Более того, кетчуп можно сделать своими руками, позаимствовав рецепт из любой кулинарной книги.

А вот от чего стоит категорически отказаться, так это от соевых соусов, в которых содержание соли превышает все допустимые нормы. Избыток соли задерживает воду в организме, что часто способствует повышению артериального давления, а это особенно опасно для людей с гипертонией. По этой же причине стоит минимизировать или исключить полностью разного рода соленья/маринады. Здесь выбор очевиден: свежие овощи идеально подойдут к шашлыку.



Алкоголь – это не только калорийный продукт, это еще и напиток, который нагружает печень содержащимся в нем этиловым спиртом. И чем крепче алкоголь, тем больше вредного воздействия на орган. Да, вы можете употребить небольшое количество любого крепкого алкоголя, но лучше со льдом, а не с содовой или колой. И в строго ограниченном количестве.

Но лучше отдавайте предпочтение сухим винам как напиткам, в том числе рекомендованным врачами для снижения артериального давления. Но все должно быть в меру! Не стоит напиваться, гораздо приятнее смаковать бокал вина за приятной беседой, нежели чем употреблять бутылками, наутро приходя в себя из-за похмелья.



Также рекомендую полностью отказаться от сладких газированных напитков. В них содержится такое количество сахара, что именно из-за него газировка стала виновницей ожирения по всему миру. Более того, во многих напитках содержатся разного рода консерванты, а также вещества, действующие на нервную систему, как в энергетиках. Пользы от таких напитков вообще нет, а вот вреда более чем предостаточно.

Это же касается пакетированных соков, в которых количество сахара существенно больше допустимой нормы за прием. Поэтому отдайте предпочтение старым-добрым домашним компотам и морсам. Ведь дача – это не только домик и колодец, это еще и яблони, груши, вишня, кусты смородины, крыжовника и так далее. Ингредиентов для приготовления полезных напитков достаточно, главное – добавляйте поменьше сахара.

Картошка – один из продуктов, употребление которых ограничивают диетологи при борьбе с лишним весом. А все из-за большого содержания углеводов, а значит, повышенной калорийности продута. Но еще важно, как картофель приготовить. Если вы запечете картофель в углях и съедите не килограмм, а пару клубней, то вреда от картошки не будет. Тем более картофель – это целый кладезь полезных макро- и микроэлементов и витаминов.

Чипсы и сухари, как и все продукты с большим количеством соли и высокой калорийностью, лучше вообще исключить из своего рациона.

Сотни тысяч жителей изолировались на даче

Подытоживая разбор дачного меню, хочется еще добавить, что любой прием пищи, особенно обильный, лучше завершать за два-три до сна.

Хорошего вам отдыха!