Фитнес в самоизоляции: брать ли в аренду гири из спортзала и как выбрать фитнес-резинку

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказывает, какое оборудование идеально подойдет для домашних тренировок на время пандемии.



Вот уже месяц, как закрылись все столичные фитнес-клубы. И для людей, которые привыкли к регулярным тренировкам, это достаточно большой период. Те, у кого уже есть опыт, моментально сориентировались и максимально адаптировали тренировочный процесс к домашним условиям, чтобы сохранить свой результат. А вот те, у кого серьезного опыта нет, но было желание начать заниматься в режиме самоизоляции, столкнулись с проблемой: какое оборудование купить, чтобы сделать тренировки более эффективными, но при этом не выкинуть деньги на дорогостоящие тренажеры, которые после завершения "карантина" будут занимать место и собирать пыль.



В своем предыдущем материале я рассказал, на что нужно обратить внимание при выборе кардиооборудования для самоизоляции. Сегодня я расскажу, какие снаряды можно купить для домашних тренировок, а что брать не стоит. А также как сэкономить на покупке оборудования и что сделать, чтобы от него потом можно было легко избавиться.

Возьмите в аренду

Начну с конца: как сэкономить на оборудовании для тренировок? В разгар пандемии многие фитнес-клубы, а также тренеры предложили клиентам новую опцию – аренду тренировочных снарядов. Это не крупные тренажеры, а гантели, грифы и диски для них, гири, коврики для фитнеса или йоги и многое другое. Я сам взял в клубе своего района две гири по 12 килограммов на месяц за 1 200 рублей. К слову, гири – это универсальный снаряд, с ними можно выполнять большое количество упражнений. Правда, здесь очень важна техника их выполнения.

Не покупайте все подряд

Если вы не хотите брать оборудование в аренду или никто рядом такую услугу не предлагает, можно купить новое. Но не стоит заказывать все подряд.

Я бы не рекомендовал брать классический, олимпийский гриф. Во-первых, потому, что он стоит достаточно дорого – от 15 000 рублей. А ведь к нему еще нужны и диски разного веса. Так что это еще плюс 10 000, 20 000, 30 000 рублей в зависимости от того, какой суммарный вес штанги вам нужен.



Во-вторых, олимпийский гриф стишком велик для квартиры: его длина – 220 сантиметров. В-третьих, покупка олимпийского грифа оправданна, если вы выполняете такие упражнения, как жим штанги лежа или приседания со штангой. А для этого вам понадобится и жимовая скамья, и стойка под штангу. То есть такими темпами вы можете собрать себе полноценный тренажерный зал, а это вряд ли так уж необходимо. Особенно если вы только начали тренироваться и ваша основная задача – поддержать форму в условиях самоизоляции, а не раскачаться как бодибилдер.

Разборные гантели и турник три в одном

Но все же штанга и гантели – универсальные снаряды. Так что если вам нужны именно они, то обратите внимание на короткие разборные грифы с дисками, идущими в комплекте, а также чемоданы с разборными гантелями. Такая штанга обойдется примерно в 10 000 рублей, а "черный чемоданчик" с гантелями – в 3 000 рублей. Вес штанги будет 25 килограммов, а вот стандартные гантели весят по 10 килограммов.



При этом самый универсальный снаряд, особенно для домашних тренировок, – это ваш собственный вес тела. А одними из лучших упражнений с ним являются старые-добрые подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях. Именно для таких занятий есть универсальный тренажер три в одном, который представляет из себя турник, брусья и упоры для локтей, для упражнения на пресс. Для его использования нужно закрепить на стене специальные держатели, а сам турник просто снимается и разворачивается под "брусья" или подъемы ног в висе. Удобно, занимает мало места да и стоит сравнительно недорого – в среднем 2 500 рублей.

Модный фитнес

Популярны для домашних тренировок так называемые фитнес-резинки. Как правило, это закольцованные резинки разной длины, ширины и плотности – последняя определяет нагрузку. С помощью резинок можно проработать абсолютно все мышечные группы, и это будет очень щадящий вид нагрузки. Поэтому их можно использовать людям с определенными ограничениями по здоровью, в частности при проблемах с суставами или позвоночником. Важно: если вы не имеете опыта тренировок с резинками и любым другим оборудованием, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, сейчас это легко сделать в режиме онлайн.

Цены на фитнес-резинки сильно различаются: часто стоимость зависит от прочности материала. Поэтому, прежде чем заказывать, почитайте отзывы о товаре. В среднем набор из 3-4 резинок для тренировки ног обойдется вам в 600-1 000 рублей, большие резинки для проработки всех мышечных групп стоят порядка 2 500 рублей.

Если вы совсем новичок, который принял решение тренироваться в режиме самоизоляции, рекомендую обратить внимание именно на резинки как безопасный и эффективный вид снаряда. Стоит он недорого и занимает мало места.