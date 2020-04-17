Домашнее кардио. Что купить для тренировок в режиме самоизоляции

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какое кардиооборудование можно купить для домашних тренировок тем, кто находится в режиме самоизоляции в этот непростой период.



В интернете все больше мемов на тему того, как будут выглядеть люди после завершения внеплановых каникул. Как правило, эти мемы связаны с набором лишнего веса из-за отсутствия достаточного количества движения в четырех стенах, а также активных походов к холодильнику. Просто потому, что едой люди не только убивают время, но и снимают стресс.

Но есть и те, кто, наоборот, решил потратить время самоизоляции с пользой для здоровья и пытается активно начать тренироваться в домашних условиях. Тем более что в интернете активно набирают популярность как видеоуроки с домашними тренировками, так и онлайн-трансляции профессиональных тренеров.

В любом случае желание не только лежать на диване похвально. Но нужно понимать, что даже для домашних тренировок нужно какое-никакое оборудование, чтобы тренировки сделать эффективнее, разнообразнее и полезнее. На этот раз я расскажу, на что нужно обратить внимание при выборе домашних кардиотренажеров.

Какой тренажер купить домой?

Для тех, кто не хочет набрать лишний вес или изначально планировал похудеть, лучшим видом оборудования будут домашние кардиотренажеры. При правильно подобранной нагрузке и режиме работы они идеальны для этих целей.

Однако здесь скрывается проблема, с которой вы столкнетесь практически сразу, когда у вас появится возможность жить полноценной жизнью. Ведь вы практически наверняка запустите занятия на этом оборудовании.

Проблема простая: куда деть тренажер? Нет, я вас не отговариваю от его покупки. Просто подойти к приобретению нужно с умом. Начнем с самого популярного.

Беговая дорожка

Бег действительно является наиболее эффективным видом кардионагрузки. Но, если мы говорим о тренажере, нужно понимать, что, во-первых, этот тренажер достаточно громоздкий. Во-вторых, если вы хотите, чтобы он вам прослужил не две-три недели, а все-таки подольше (вдруг вам понравится заниматься дома), то тренажер должен быть хорошим, а значит, и дорогим.

Беговых дорожек огромное множество самых разных. И цены различаются существенно. Но могу сказать по опыту: все, что стоит меньше 70 000 рублей, прослужит вам недолго. Да и по функциональным возможностям такой тренажер будет сомнительным. Поэтому, если покупать дорожку только на период самоизоляции, уверен, что эти траты будут неоправданными.

Эллипс

То же касается и так называемого эллиптического тренажера, который является хорошей альтернативой дорожке по эффективности. К тому же при занятиях на эллипсе, в отличие от бега, не будет ударной нагрузки на ваши суставы и позвоночник.

Принцип работы тренажера такой: вы ставите ноги на специальные упоры, которые двигаются по овальной амплитуде (эллипсу), тем самым обеспечивая большую амплитуду движений и максимальное вовлечение мышц ног в работу. Плюс у вас есть подвижные рукоятки, и, если вы за них возьметесь, в работу дополнительно включатся мышцы рук и спины. Поэтому многие отдают предпочтение именно эллиптическому тренажеру.

Покупать ли его домой? Здесь вы также столкнетесь с проблемой габаритов и цены.

У дешевых эллипсов неудобная амплитуда движения, к тому же они быстро ломаются. А хорошего уровня тренажеры занимают много места и дорого стоят. Более того, многие беговые дорожки можно складывать, что существенно экономит пространство. А вот у эллиптических тренажеров такой удобной функции нет.

Велотренажер

Поэтому, если вам нужен кардиотренажер на период самоизоляции, отдайте предпочтение велотренажеру. Это универсальный и недорогой вид оборудования для для домашнего кардио.

Да, эффективность тренировки на велосипеде ниже, чем бега или занятий на эллипсе. Чтобы компенсировать эту разницу, просто увеличьте продолжительность тренировок примерно на десять минут. Потратите больше времени на кардио, но зато существенно сэкономите и пространство, и деньги. Ведь новый велотренажер хорошего качества и удобный в использовании будет стоить порядка 15 000 рублей.

Важно! Если у вас или ваших близких есть варикозное расширение вен, в таком случае бег категорически противопоказан. И нежелательно заниматься даже на обычном, вертикальном велотренажере. В этом случае обратите внимание на горизонтальные велотренажеры. Они стоят дороже вертикальных аналогов, но зато позволяют заниматься людям с подобными проблемами здоровья. Ведь горизонтальное положение существенно снижает нагрузку на вены ног, а значит, занятия будут безопасными.

Мини-степ

Пожалуй, самый маленький и недорогой вид домашних кардиотренажеров. Он представляет собой две небольшие педали под стопы и основу под них. Амплитуда движения в таких тренажерах очень маленькая: по сути, вы делаете движение, как если бы нажимали на педали в автомобиле. Именно поэтому нагрузка на таком тренажере несущественная. К тому же диапазон регулировки нагрузки скорее носит символический характер, а значит, и интенсивность занятия будет низкой. Единственный плюс мини-степа – цена. В среднем такой тренажер стоит 2-3 тысячи рублей.

Из подручных средств

Лайфхак! Если вы хотите себе домашний кардиотренажер на время самоизоляции, но не хотите тратить на него деньги, а желание заниматься кардио у вас есть, попробуйте вот такую альтернативу домашним тренажерам. Все, что вам понадобится, – это детская подставка для раковины: такая небольшая тумбочка, на которую ребенок встает, чтобы умыться. Или, если у вас есть, небольшая деревянная стремянка, состоящая из двух ступенек. Высота таких тумбочек небольшая, при этом они широкие и устойчивые. Ваша задача – просто начать ритмично зашагивать на возвышение, чередуя ноги. Уже через десять минут вы почувствуете, насколько интенсивной будет нагрузка, а значит, будет и результат.

Хороших тренировок!