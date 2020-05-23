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Спорт

23 мая, 00:01

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Стоит ли серьезно заниматься спортом во взрослом возрасте

Спорт во вред? Почему серьезные тренировки могут быть опасны во взрослом возрасте
спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему спорт может быть опасен для здоровья и стоит ли заниматься им серьезно, если ты уже не ребенок.

Фото: depositphotos/ufabizphoto

Любой действующий спортсмен, особенно на пике формы, – это человек, здоровый во всех смыслах: у него крепкий иммунитет, хорошо развита сердечно-сосудистая и легочная системы, мускулатура, координация. Но после завершения спортивной карьеры частенько с экс-атлетами случаются сильные и очень неприятные метаморфозы: увеличение веса, возникновение проблем с суставами и позвоночником, с сердцем и другими органами. Напоминают о себе и старые травмы.

Почему же так происходит?

Если человек тренировался годами, постоянно работал на результат, его организм адаптировался к этому ритму. Тренировки длились часами по несколько раз в день, а режим питания и сна был строго регламентирован. Спорт был нормой для данного организма, а значит, и обязательной составляющей для нормального его функционирования.

Когда же человек по разном причинам прекращает свои занятия спортом, причем делает это резко, часто на эмоциях, он вычеркивает из своей жизни и привычный ритм – ритм тренировок. А этого делать категорически нельзя!

Представьте, что вы едете на машине со скоростью двести километров в час, а потом резко дергаете ручной тормоз. Ничего хорошего не произойдет, важно постепенно снижать скорость. Так и с нашим организмом.

Если спортсмен годами жил в режиме нагрузки, то, приняв решение бросить соревновательную карьеру, он должен продолжать тренироваться. Нужно постепенно снижать уровень нагрузки.

Это касается и питания. Уменьшив нагрузку, особенно в силовых видах спорта, важно снизить калорийность общего рациона, иначе прибавка в весе за счет жировых отложений будет неизбежна.

Фото: depositphotos/pressmaster

Почему я так долго и подробно рассказываю об этом? Важно понимать, что и зачем вы делаете, если приняли решение купить абонемент в фитнес-клуб, кроссфит-студию или бойцовский клуб. Особенно это касается тех, кто раньше не занимался спортом вообще или имеет различного рода проблемы со здоровьем, которые, кстати, необходимо решить перед походом в спортзал.

Если вы ставите перед собой слишком амбициозные цели, вам понадобится гораздо больше времени и терпения, в отличие от тех, кто связан со спортом с детства. Нужно осознать и то, что многие цели могут быть просто недостижимы из-за способностей организма адаптироваться к нагрузкам, временных ограничений на тренировки и по ряду других причин.

Возьмем, например, популярный в последнее время Московский марафон. Это прекрасное спортивное событие. Только к его подготовке нужно подойти со всей ответственностью.

Сначала необходимо полностью проверить здоровье. Ведь дистанция 42 километра 195 метров – это колоссальная нагрузка. И подходить к ней нужно не меньше года, все это время контролируя, как реагирует и адаптируется организм.

То же касается и таких направлений, как кроссфит, единоборства и даже йога.

Кроссфит – это функциональные тренировки, которые не только развивают координацию и прорабатывают большой мышечный массив, но и дают серьезную силовую и аэробную нагрузку. Это выполнение ряда сложных и очень травмоопасных упражнений, например рывка штанги и толчка штанги. А это уже тяжелая атлетика.

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Если вы хотя бы раз в жизни видели соревнования по тяжелой атлетике, то наверняка обратили внимание, какая колоссальная нагрузка ложится на позвоночник и суставы во время взятия веса. Несложно догадаться, что неподготовленный человек, выполняя такие же упражнения, будет подвергать риску опорно-двигательную систему в целом.

Да, новички работают с минимальным весом. Однако многое зависит от степени увлеченности данным классом. Когда будете увеличивать нагрузку, как раз приближая ее к спортивной, ваше отношение к тренировке должно быть максимально ответственным. Бросить занятия только потому, что надоело, уже нельзя. Повторюсь: чем дольше вы ходили в секцию, тем медленнее нужно выходить из тренировочной нагрузки.

Подводные камни есть и у такого, казалось бы, щадящего направления, как йога.

Прежде всего многие асаны категорически противопоказаны людям с повышенным артериальным давлением.

Упражнения выполняются вниз головой, а также предусматривается достаточно длительная статическая нагрузка.

Даже если у вас нет гипертонии, но вы негибкий или нерастянутый человек, вполне вероятно получение травм сухожилий, мышц и даже суставов из-за принудительного увеличения их подвижности. Такое может быть, например, во время принятия позы лотоса и других более сложных положений. Тут будьте внимательны и не теряйте здравый смысл.

В конце добавлю, что основная задача фитнеса – это умеренные физические нагрузки с целью поддержания хорошего самочувствия, общей работоспособности и сохранения здоровья. Однако спорт – это уже совсем другая история. Поэтому, принимая решение приступить к тренировкам, точно ответьте себе на вопрос: какие цели и задачи вы ставите перед собой? Тогда удастся избежать проблем со здоровьем и разочарования из-за невозможности достигнуть поставленной цели.

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Каневский Эдуард

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