Около 20 тысяч поездок совершили пользователи велопроката с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 20 тысяч поездок совершили пользователи велопроката с момента его полноценного запуска, сообщает пресс-служба Дептранса. Кроме того, с 1 июня было куплено более 2,7 тысячи абонементов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что для курьеров и волонтеров велопрокат по-прежнему будет бесплатным, а для остальных пользователей тарифы останутся такими же, как и в прошлом году. Для поездок по городу нужны цифровые пропуска.

Всего с 10 апреля, когда запустили велопрокат, было совершено больше 322 тысяч поездок. Сегодня бесплатный доступ к нему есть у 2,5 тысячи курьеров и волонтеров. Оформить прокат можно в приложениях App Store и Google Play.

В этом сезоне для горожан будет доступно около 6 тысяч велосипедов на 629 станциях. Во время езды на велосипеде необходимо носить перчатки и маску. После поездки следует обработать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Регулярно дезинфицировать велосипеды и самокаты будут операторы проката.

Сервис столичного велопроката заработал в 2013 году, и с того момента количество велосипедов выросло в 11 раз, а число поездок – в 64 раза. В 2019 году в среднем в день совершалось 24,5 тысячи поездок, а всего за сезон велосипеды брали пять миллионов раз.