Москвичи поддержали развитие велопроката возле станций МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное установке дополнительных пунктов велопроката возле станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В опросе приняли участие 201 869 человек, и более половины из них – 51,6% – поддержали идею установить дополнительные точки проката велосипедов и электросамокатов, а также крытые велопарковки у выходов со станций МЦД.

Еще 13,31% респондентов считают, что пункты проката нужны, но только на крупных пересадочных станциях. 13,69% не смогли ответить. 10,34% москвичей считают, что решать должны специалисты. 11,06% решили, что в Москве уже достаточно точек велопроката.

Столичный велопрокат начал работать с 10 апреля. Первое время воспользоваться им могли только волонтеры и курьеры. С 1 июня это ограничение полностью снято. Однако сохраняется необходимость дезинфицирования транспортного средства.

Сейчас в распоряжении москвичей около шести тысяч велосипедов, работает 570 станций. До конца года будут запущены не менее 629 станций.

