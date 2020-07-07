Москвичи поддержали развитие велопроката возле станций МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное установке дополнительных пунктов велопроката возле станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В опросе приняли участие 201 869 человек, и более половины из них – 51,6% – поддержали идею установить дополнительные точки проката велосипедов и электросамокатов, а также крытые велопарковки у выходов со станций МЦД.
Еще 13,31% респондентов считают, что пункты проката нужны, но только на крупных пересадочных станциях. 13,69% не смогли ответить. 10,34% москвичей считают, что решать должны специалисты. 11,06% решили, что в Москве уже достаточно точек велопроката.
Столичный велопрокат начал работать с 10 апреля. Первое время воспользоваться им могли только волонтеры и курьеры. С 1 июня это ограничение полностью снято. Однако сохраняется необходимость дезинфицирования транспортного средства.
Сейчас в распоряжении москвичей около шести тысяч велосипедов, работает 570 станций. До конца года будут запущены не менее 629 станций.
40% москвичей хотели бы ездить на работу на велосипеде
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