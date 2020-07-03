В Москве запустили сервис краткосрочной аренды электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сервис краткосрочной аренды электротранспорта lite запустили в Москве. Пользователям станут доступны 800 электросамокатов, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе YouDrive.
Через приложение lite пользователю будут доступны самокаты других партнерских сервисов. В этом сезоне суммарный парк планируется увеличить до 10 тысяч электросамокатов, уточнили в компании.
Перед началом поездки необходимо отсканировать QR-код самоката и разблокировать Bluetooth-замок. Стоимость активации самоката составляет 50 рублей, а минута аренды – 5 рублей.
Завершить аренду можно на городских велопарковках в пределах Садового кольца, отмеченных в приложении. Сервис доступен для пользователей старше 18 лет.
Чтобы зарегистрироваться в lite, необходимо указать номер телефона и привязать банковскую карту для оплаты. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.
lite создан фаундерами каршеринга YouDrive и запущен в 2018 году под брендом YouDrive lite.
Теперь москвичи могут оставить заявку на ремонт городских велосипедов и станций велопроката в приложении "Помощник Москвы". Воспользовавшись новыми функциями сервиса, пользователи смогут быстро сообщить о проблеме.
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