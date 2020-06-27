Москвичи могут сообщить о неисправности велосипеда или пункта проката онлайн

13:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичи могут оставить заявку на ремонт городских велосипедов и станций велопроката в приложении "Помощник Москвы". Воспользовавшись новыми функциями сервиса, пользователи смогут быстро сообщить о проблеме, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Чтобы подать заявку, нужно открыть раздел "Карта", а затем нажать на зеленую кнопку с крестиком в правом нижнем углу экрана. Появится надпись: "Заявить о проблеме".
После того как пользователь кликнет на категорию, он сможет сообщить о проблеме и прикрепить фото станции проката с неисправным велосипедом. При описании проблемы нужно указать номер велосипеда и станции или четко сфотографировать их. Адрес будет определен автоматически.
"Все заявки моментально направляются оператору велопроката для устранения проблемы. Согласно регламенту, специалист должен устранить неисправности в течение 72 часов", – приводится в материале сообщение ЦОДД.
Ранее сообщалось, что жители столицы использовали приложение "Помощник Москвы" почти 50 тысяч раз за первые три дня работы новых функций. Чаще всего горожане заходили в приложение, чтобы узнать загруженность парков перед прогулкой. В "Помощнике Москвы" можно спланировать выход на улицу в назначенный в рамках графика день.
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