Новыми функциями приложения "Помощник Москвы" воспользовались почти 50 тыс раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители столицы использовали приложение "Помощник Москвы" почти 50 тысяч раз за первые три дня работы новых функций. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Чаще всего горожане заходили в приложение, чтобы узнать загруженность парков перед прогулкой. В "Помощнике Москвы" можно спланировать выход на улицу в назначенный в рамках графика день.

Кроме того, спланировать прогулку и оценить загруженность парков можно с помощью приложения "Московский транспорт". Карта загруженности зон отдыха появилась и на портале mos.ru. От уровня заполненности будет зависеть цвет, которым парк будет окрашен на карте. Зеленый будет означать, что в зоне отдыха пребывает немного людей, желтый – соблюдение социальной дистанции осложнено, красный – высокий риск нарушения норм санитарной безопасности.

По состоянию на 1 июня москвичи воспользовались сервисом просмотра расписания прогулок на mos.ru с момента запуска сервиса 28 мая более двух миллионов раз.

С 1 июня Москва перешла на второй этап смягчения ограничений, введенных в связи с режимом повышенной готовности. В частности, в рамках ослабления самоизоляции москвичам позволено совершать прогулку в парках. Для каждого дома назначен график дней, в которые москвичи могут выходить из дома.

Зоны отдыха специально подготовили с точки зрения соблюдения норм санитарной безопасности. В частности, на дорожки нанесли специальную разметку, указывающую о социальной дистанции. Кроме того, для посещения парка москвичам необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты.