Столичные парки открылись для прогулок и занятий спортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские парки и природные территории департамента природопользования и охраны окружающей среды с 1 июня открыты для прогулок и индивидуальных занятий спортом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С 1 июня парки Москвы вновь открыты для долгожданных гостей. Мы с нетерпением ждем наших посетителей, но просим соблюдать все необходимые меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты, беречь себя и своих близких", – сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

В профилактических целях во всех городских парках нанесены специальные разметки, указывающие о социальной дистанции. Всех посетителей призывают носить маски и перчатки. Горожан просят отказаться от использования лавочек, беседок, детских и спортивных площадок и других объектов парковой инфраструктуры.

Посещать городские пространства можно при условии соблюдения графика, который опубликован на портале mos.ru. Спланировать свой визит можно онлайн с помощью специальной карты, а также в приложении "Моя Москва" и с помощью сервиса "Яндекс.Карты".

Все природные территории будут ежедневно патрулировать городские службы. Горожанам напомнили, что в Москве по-прежнему нельзя проводить культурно-массовые мероприятия и досуговые занятия. В частности, запрещено устраивать пикники и жарить шашлыки. При большом скоплении людей в парках и других территориях их могут вновь закрыть.

На прошлой неделе Сергей Собянин анонсировал новый этап смягчения ограничений в Москве с 1 июня. В частности, теперь жители столицы, в том числе пожилые люди старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома на прогулки и заниматься на улице спортом.

Для свободного посещения вновь открываются городские парки и зеленые территории, за исключением "Зарядья". Однако аттракционы, детские и спортивные площадки по-прежнему остаются закрытыми. Для прогулок и занятий физкультурой необходимо надевать маски или респираторы, при этом дополнительный цифровой пропуск оформлять не нужно.

Спортом можно заниматься ежедневно до 09:00. Обычные прогулки разрешены с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной день. Радиус прогулки рекомендуют ограничить расстоянием в два километра от места проживания.

