Столичные парки открылись для прогулок и занятий спортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Городские парки и природные территории департамента природопользования и охраны окружающей среды с 1 июня открыты для прогулок и индивидуальных занятий спортом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"С 1 июня парки Москвы вновь открыты для долгожданных гостей. Мы с нетерпением ждем наших посетителей, но просим соблюдать все необходимые меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты, беречь себя и своих близких", – сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
В профилактических целях во всех городских парках нанесены специальные разметки, указывающие о социальной дистанции. Всех посетителей призывают носить маски и перчатки. Горожан просят отказаться от использования лавочек, беседок, детских и спортивных площадок и других объектов парковой инфраструктуры.
Посещать городские пространства можно при условии соблюдения графика, который опубликован на портале mos.ru. Спланировать свой визит можно онлайн с помощью специальной карты, а также в приложении "Моя Москва" и с помощью сервиса "Яндекс.Карты".
Все природные территории будут ежедневно патрулировать городские службы. Горожанам напомнили, что в Москве по-прежнему нельзя проводить культурно-массовые мероприятия и досуговые занятия. В частности, запрещено устраивать пикники и жарить шашлыки. При большом скоплении людей в парках и других территориях их могут вновь закрыть.
На прошлой неделе Сергей Собянин анонсировал новый этап смягчения ограничений в Москве с 1 июня. В частности, теперь жители столицы, в том числе пожилые люди старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома на прогулки и заниматься на улице спортом.
Для свободного посещения вновь открываются городские парки и зеленые территории, за исключением "Зарядья". Однако аттракционы, детские и спортивные площадки по-прежнему остаются закрытыми. Для прогулок и занятий физкультурой необходимо надевать маски или респираторы, при этом дополнительный цифровой пропуск оформлять не нужно.
Спортом можно заниматься ежедневно до 09:00. Обычные прогулки разрешены с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной день. Радиус прогулки рекомендуют ограничить расстоянием в два километра от места проживания.
Что изменится в столице с 1 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: