Что изменится в жизни москвичей с 1 июня

С 1 июня в Москве стартует новый этап смягчения ограничительных мер, принятых из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то что в городе еще сохраняется необходимость носить маски в общественных местах, возобновляют работу торговые центры, велопрокат. И самое главное – жители столицы вновь могут выходить на прогулки и заниматься физкультурой на свежем воздухе. Рассказываем, что еще изменится в жизни москвичей с приходом лета.



Магазины и торговые центры

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В первый день лета в Москве начинают работать автосалоны, непродовольственные магазины – от небольших торговых точек до гипермаркетов. Открываются и торговые центры. Правда, фуд-корты, детские зоны и спортзалы в них гостям пока недоступны. Во всех помещениях должны организовать такие условия, которые помогут москвичам держать безопасное расстояние. Кроме того, предусмотрено усиление режима дезинфекции.

Чтобы добраться до интересующего магазина, жителям столицы необходимо использовать цифровые пропуска категории "по иным целям". Они выдаются максимум на один день дважды в неделю. Тем горожанам, у которых магазины находятся в шаговой доступности, никаких документов не требуется.

Помимо торговых центров, с 1 июня посетителей ждут химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, прачечные и другие сервисы бытовых услуг. Чуть позже заработают и ярмарки выходного дня. Планируется, что жители столицы впервые смогут их посетить в пятницу, 5 июня.



Прогулки и занятия спортом

С понедельника все жители, включая людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, могут гулять на свежем воздухе. При этом действует ряд правил: прогулки возможны с 09:00 до 21:00 не более трех раз в неделю по графику, определенному для каждого дома.

Ознакомиться с ним можно на портале mos.ru. Сервис представляет собой интерактивную карту, на которой москвичи могут найти свой дом или указать его адрес в поисковой строке для автоматического поиска. После этого на карте отобразятся сведения о времени и днях недели, доступных для прогулок. Кроме того, ознакомиться с расписанием можно в "Яндекс.Картах". Сервис работает по схожему принципу.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прогуляться можно в любом столичном парке, кроме "Зарядья". Однако стоит помнить, что здесь по-прежнему не будут работать детские и спортивные площадки, аттракционы. Кроме того, рекомендуется все же не отходить более чем на два километра от места проживания.

Для безопасности посетителей в самих парках на дорожки нанесли разметку, указывающую расстояние, которое гости обязаны соблюдать между собой. Также были размещены щиты с информацией и организована трансляция голосовых оповещений. Они напоминают о правилах, которых горожане должны придерживаться во время прогулок.

В любой день до 09:00 москвичи могут заниматься спортом на улице. Пропуск для занятий физкультурой и прогулок получать не нужно. Горожане могут взять с собой палки для скандинавской ходьбы, ролики, велосипед, самокаты и скейтборды. При этом пользоваться общественным транспортом во время прогулки нельзя.



Открытие вестибюлей пяти станций метро

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С 1 июня к прежнему режиму работы возвращаются ранее закрытые вестибюли пяти станций столичной подземки. Были выбраны те вестибюли, через которые в час проходят 1,3 тысячи пассажиров и более. Кроме того, сами горожане попросили открыть именно эти входы и выходы.



"Кропоткинская" (Сокольническая линия) – выход № 2;

(Сокольническая линия) – выход № 2; "Аннино" (Серпуховско-Тимирязевская линия) – выход № 1;

(Серпуховско-Тимирязевская линия) – выход № 1; "Парк культуры" (Сокольническая линия) – выход № 2;

(Сокольническая линия) – выход № 2; "Ломоносовский проспект" (Солнцевская линия) – выходы № 5 и 6;

(Солнцевская линия) – выходы № 5 и 6; "Пятницкое шоссе" (Арбатско-Покровская линия) – выход № 1.

Работа велопроката

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Остаются по-прежнему закрытыми вестибюли 25 станций, где поток пассажиров ощутимо снизился. При этом сами станции, как и раньше, работают. Войти в подземку и выйти в город можно через соседние вестибюли.

В привычном режиме с 1 июня начинает работу и городская система велопроката. Взять в аренду двухколесного друга теперь могут все желающие. Однако пользоваться велосипедами рекомендуется в перчатках или же перед возвратом продезинфицировать все его части, к которым прикасался человек. Уточняется, что регулярную обработку также обеспечит оператор столичного велопроката.

В своем обращении к горожанам Сергей Собянин подчеркнул, что сейчас крайне важно соблюдать максимальную осторожность. По словам мэра, еще рано открывать музеи, театры, рестораны, фитнес-клубы и парикмахерские. Тем не менее известно, что очередные послабления в столице могут произойти после следующих двух недель, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не ухудшится.





Соболева Илона