Вестибюли пяти станций метро вновь откроют с 1 июня в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве с 1 июня возобновится работа ранее закрытых вестибюлей пяти станций метро, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

"В список попали вестибюли, через которые проходят 1,3 тысячи и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры", – говорится в сообщении.

Речь идет о выходе №1 на станции "Аннино", выходе №2 на станции "Кропоткинская", выходе №1 на станции "Пятницкое шоссе", выходе №2 на станции "Парк культуры" Сокольнической линии и выходах №5 и №6 на станции "Ломоносовский проспект".

Отмечается, что открытие вестибюлей позволит пассажирам подземки соблюдать безопасное расстояние между друг другом.

В то же время по-прежнему останутся закрытыми вестибюли 25 станций, на которых было зафиксировано большое снижение пассажиропотока.

Уточняется, что сами станции продолжают работать в нормальном режиме. Выход в город и вход в подземку возможно осуществлять через расположенные в непосредственной вестибюли.

С середины мая в столице начали открывать вестибюли, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что возобновление работы коснулось тех станций, где пассажиропоток в среднем превышает 1,5 тысячи человек в сутки.