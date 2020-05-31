Вестибюли пяти станций метро вновь откроют с 1 июня в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Москве с 1 июня возобновится работа ранее закрытых вестибюлей пяти станций метро, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
"В список попали вестибюли, через которые проходят 1,3 тысячи и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры", – говорится в сообщении.
Речь идет о выходе №1 на станции "Аннино", выходе №2 на станции "Кропоткинская", выходе №1 на станции "Пятницкое шоссе", выходе №2 на станции "Парк культуры" Сокольнической линии и выходах №5 и №6 на станции "Ломоносовский проспект".
Отмечается, что открытие вестибюлей позволит пассажирам подземки соблюдать безопасное расстояние между друг другом.
В то же время по-прежнему останутся закрытыми вестибюли 25 станций, на которых было зафиксировано большое снижение пассажиропотока.
Уточняется, что сами станции продолжают работать в нормальном режиме. Выход в город и вход в подземку возможно осуществлять через расположенные в непосредственной вестибюли.
С середины мая в столице начали открывать вестибюли, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что возобновление работы коснулось тех станций, где пассажиропоток в среднем превышает 1,5 тысячи человек в сутки.
Работа 48 закрытых вестибюлей московского метро возобновится с 12 мая
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